Как правильно выбрать хлеб: врач-диетолог Белоусова дает советы

Хлеб — всему голова, он есть на столе практически в любой российской семье. Не только вкусный, но и полезный продукт способствует лучшей работе пищеварения и дарит организму витамины группы В, напоминает в свежей памятке Роспотребнадзор.

Рассказать о роли хлебобулочных изделий в рационе и поделиться советами по их выбору ФАН попросил российского врача-диетолога и нутрициолога Анну Белоусову.

По словам специалиста, хлебобулочные изделия, как и макароны, крупы или картофель, составляют основу любой пирамиды здорового питания, поэтому содержание таких продуктов в рационе действительно важно и полезно.

«Сегодня в некоторых случаях от хлеба можно отказаться, но тогда мы должны подумать, откуда будем получать те необходимые элементы, которые есть в хлебе. Что нам в основном требуется от хлеба? Медленные углеводы, которые обеспечивают нас энергией, калориями, необходимыми для существования абсолютно каждой клетки организма. И в данном случае калории хлеба предпочтительнее, чем калории, допустим, варенья или меда», — объясняет эксперт.

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Что касается выбора продукта в магазине, врач подчеркивает одну из рекомендаций Роспотребнадзора — отдавать предпочтение наименее обработанным изделиям, например черно-белому хлебу, хлебу из ржаной муки или с отрубями и зернами. Такие товары будут чуть дороже обычного рафинированного хлеба, однако порадуют организм полезными витаминами, минералами и микронутриентами. Учитывая, что, согласно статистическим данным, от 60% до 80% россиян страдают от нехватки витамина В, такая трата кажется обоснованной.

«Как минимум раз в два года снимаются с производства добавки, которые есть в хлебобулочной промышленности: их признают вредными для организма. Тем не менее добавки в магазинном хлебе есть. И если раньше батон на третий день плесневел, то сейчас он может лежать неделю без каких-либо признаков плесени. Значит, туда напихали противогрибковые или антибиотические препараты. И если есть выбор между хлебом, который плесневеет на третий день, и хлебом, который лежит неделю и не черствеет, не плесневеет, то лучше выбирать первое», — дает еще один совет диетолог.

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Комментируя памятку Роспотребнадзора, Белоусова подчеркивает, что на сегодня в магазинах, как правило, предлагается качественная продукция, которой отравиться нельзя. Тем не менее при выборе товара следует обращать внимание не только на сроки годности, но и на внешний вид продукта.

«Опять-таки смотрим: если хлеб начал плесневеть даже маленьким кусочком, то ни в коем случае мы не срезаем эту заплесневевшую корку. Потому что то, что мы видим наверху, как говорится, пустило корни внутрь. Хлеб инфицирован весь, то есть этот батон идет на корм птицам, свиньям, но не в пищу для человека: есть опасность отравления», — резюмирует собеседница ФАН.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова дала несколько советов по выбору качественного сыра. По мнению специалиста, хороший сыр требует соответствующих затрат, поэтому при поиске вкусного и натурального продукта следует ориентироваться на ценник от 300 рублей за килограмм.