В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике штамма коронавируса «Дельта»

Москва, 7 августа. Рекомендации по лечению и профилактике индийского штамма коронавируса «Дельта» дали специалисты Роспотребнадзора и назвали способ защиты от вируса.

Значительных изменений в процессе лечения при заражении мутацией коронавируса «Дельта» нет. Терапия и клинические рекомендации остаются такими же, как при инфицировании другими штаммами, отметили в Роспотребнадзоре. Профилактикой от заболевания остается вакцинация.

Препараты, разработанные в России, показали высокую эффективность в борьбе с дельта-штаммом коронавируса. Кроме того, прививка позволит снизить скорость распространения инфекции и предотвратить появление более опасных вариаций патогена. Также в качестве профилактики по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Россиян ранее предупредили о скрытой угрозе, которую таит штамм коронавируса «Дельта». Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.