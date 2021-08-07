Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 20:14
20:12
Спорт
Алексей Немов прокомментировал спорное судейство на Олимпиаде в Токио
20:12
Армия
Танкисты ЗВО успешно отразили «атаку» условного противника на учениях под Воронежем
20:12
Политика
В США оценили риски начала полномасштабной войны с Китаем
20:11
Экономика
Более 9 млрд рублей поступят Приморью на инфраструктурные кредиты
20:10
Спорт
Мария Киселева заявила, что российские синхронистки «творят историю» на каждой Олимпиаде
20:10
Экономика
Высокий спрос на квартиры среднего размера зафиксирован в Гонконге
20:10
Олимпиада-2020 в Токио
Олимпийский чемпион Сидаков пережил теракт в бесланской школе
20:09
ФАН-ТВ
Спорт и никакой политики: в пресс-клубе «Петербургский уикенд» обсудили Олимпиаду в Токио
20:08
Политика
Мендель отказалась считать первоначальную риторику Зеленского пророссийской
20:08
Происшествия
Заведующий лабораторией института РАН в Москве подвергся нападению в автобусе
Все новости

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике штамма коронавируса «Дельта»

  /   Обновлено: 07 августа 2021 20:07
Общество
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике штамма коронавируса «Дельта»
pixabay.com

Москва, 7 августа. Рекомендации по лечению и профилактике индийского штамма коронавируса «Дельта» дали специалисты Роспотребнадзора и назвали способ защиты от вируса.

Значительных изменений в процессе лечения при заражении мутацией коронавируса «Дельта» нет. Терапия и клинические рекомендации остаются такими же, как при инфицировании другими штаммами, отметили в Роспотребнадзоре. Профилактикой от заболевания остается вакцинация.

Препараты, разработанные в России, показали высокую эффективность в борьбе с дельта-штаммом коронавируса. Кроме того, прививка позволит снизить скорость распространения инфекции и предотвратить появление более опасных вариаций патогена. Также в качестве профилактики по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Россиян ранее предупредили о скрытой угрозе, которую таит штамм коронавируса «Дельта». Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике штамма коронавируса «Дельта»
роспотребнадзор профилактика дельта коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru