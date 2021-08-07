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Соловьев призвал подать в суд на рефери Олимпиады за мошенничество

  /   Обновлено: 07 августа 2021 20:07
Спорт
Соловьев призвал подать в суд на рефери Олимпиады за мошенничество
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 7 августа. Известный журналист Владимир Соловьев выступил с критикой в адрес судей, которые поставили Дину Аверину на второе место в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде.

Решение судейской коллегии на Играх в Токио вылилось в скандал. Россиянку Дину Аверину буквально засудили, отдав золото израильтянке, которая во время выступления уронила ленту.

Владимир Соловьев в свойственной ему манере резко обратился ко всем причастным к проведению токийской Олимпиады. Он уверен, что необходимо получить ответы у рефери, которые лишили Россию золота в художественной гимнастике впервые с 1996 года.

«А можно узнать имена судей, из каких они стран и как они обосновывают свое сегодняшнее решение? Вот сесть у мониторов и посмотреть выступления с комментариями судей. Где почему и как они принимали решения? Почему не подать в суд на этих судей», — заявил Соловьев в своем Instagram-аккаунте.

Он уверен, что разбираться нужно не только в спортивном, но и в суде общей юрисдикции в Японии, где проходят Олимпийские игры. Журналист отметил, что призывать к ответственности рефери нужно за мошенничество.

Ранее о ситуации в Авериной высказалась вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Светлана Хоркина. В эксклюзивном интервью ФАН она назвала произошедшую ситуацию вопиющей.

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соловьев олимпиада аверина
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