Украина максимально нарастила закупки газа из Европы

, 7 августа. Объем газа, импортируемого Украиной в июле, составил 498 млн кубометров, что является максимумом за весь 2021 год, следует из данных «Оператора ГТС Украины».

Основная часть газа была импортирована виртуальным реверсом из Венгрии и Польши. Гендиректор оператора Сергей Макогон отметил, что поскольку этим способом на Украину попадает большая часть импортного голубого топлива, то важно сохранить статус транзитера российского газа после 2024 года.

Осенью 2015 года Украина прекратила прямые закупки газа у России. Однако российское топливо все равно попадает в страну по виртуальному реверсу. В результате Украина перекупает российский газ у европейских стран, переплачивая за него.

Мировые цены на газ могут рекордно вырасти грядущей зимой. Запасы голубого топлива остаются низкими, несмотря на приближение зимнего сезона. За последние три месяца котировки газа в Европе увеличились на 80%.