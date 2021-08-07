Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 20:14
20:12
Спорт
Алексей Немов прокомментировал спорное судейство на Олимпиаде в Токио
20:12
Армия
Танкисты ЗВО успешно отразили «атаку» условного противника на учениях под Воронежем
20:12
Политика
В США оценили риски начала полномасштабной войны с Китаем
20:11
Экономика
Более 9 млрд рублей поступят Приморью на инфраструктурные кредиты
20:10
Спорт
Мария Киселева заявила, что российские синхронистки «творят историю» на каждой Олимпиаде
20:10
Экономика
Высокий спрос на квартиры среднего размера зафиксирован в Гонконге
20:10
Олимпиада-2020 в Токио
Олимпийский чемпион Сидаков пережил теракт в бесланской школе
20:09
ФАН-ТВ
Спорт и никакой политики: в пресс-клубе «Петербургский уикенд» обсудили Олимпиаду в Токио
20:08
Политика
Мендель отказалась считать первоначальную риторику Зеленского пророссийской
20:08
Происшествия
Заведующий лабораторией института РАН в Москве подвергся нападению в автобусе
Все новости

Украина максимально нарастила закупки газа из Европы

  /   Обновлено: 07 августа 2021 20:06
Экономика
Украина максимально нарастила закупки газа из Европы
naftogaz.com  /  НАК «Нафтогаз України»

, 7 августа. Объем газа, импортируемого Украиной в июле, составил 498 млн кубометров, что является максимумом за весь 2021 год, следует из данных «Оператора ГТС Украины».

Основная часть газа была импортирована виртуальным реверсом из Венгрии и Польши. Гендиректор оператора Сергей Макогон отметил, что поскольку этим способом на Украину попадает большая часть импортного голубого топлива, то важно сохранить статус транзитера российского газа после 2024 года.

Осенью 2015 года Украина прекратила прямые закупки газа у России. Однако российское топливо все равно попадает в страну по виртуальному реверсу. В результате Украина перекупает российский газ у европейских стран, переплачивая за него.

Мировые цены на газ могут рекордно вырасти грядущей зимой. Запасы голубого топлива остаются низкими, несмотря на приближение зимнего сезона. За последние три месяца котировки газа в Европе увеличились на 80%.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Украина максимально нарастила закупки газа из Европы
украина газ европа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru