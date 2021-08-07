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Эксперт-регионщик Комков заявил о мотивации россиян заселять Сибирь по призыву Шойгу
Общество
Эксперт-регионщик Комков заявил о мотивации россиян заселять Сибирь по призыву Шойгу
ФБА «Экономика сегодня»  / 

При должной мотивационной базе россияне с удовольствием поедут в новые сибирские города. Об этом в интервью ФАН заявил член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН озвучил предложение перенести столицу России в Сибирь и построить в ней пять новых городов с населением до миллиона человек. Города при этом должны иметь ту или иную «профориентацию». Кроме того, он выразил сожаление, что в современной России отсутствует возможность для реализации таких крупных проектов, как Байкало-Амурская магистраль, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, а также Комсомольск-на-Амуре. Глава Минобороны РФ вспомнил, с каким счастьем люди со всей страны катались на эти стройки.

«В географическом отношении я не такой уж большой эксперт, но уверен, что в отношении размещения данных пяти городов должна быть технологическая привязка, — убежден директор Центра регионального развития. — Условно говоря, по направлению деятельности: либо инженерная, либо связанная с производственными моментами. Но это должны быть не советские «моногорода», а мегапоселения с более широкой профориентацией».

Эксперт-регионщик Комков заявил о мотивации россиян заселять города Шойгу в Сибири
Global Look Press  / Serguei Fomine/Global Look Press

Член Общественной палаты РФ заявил, что идея Шойгу будет способствовать ускоренному развитию сибирских территорий. Он также объяснил, где взять условные два миллиона человек для заселения новых городов.

«При надлежащей мотивационной базе это возможно, — убежден эксперт. — Все зависит от того, насколько будет развита инфраструктура в этих местах. Был же период в нашей истории, когда люди отправлялись на Север и в Сибирь для освоения этих мест. Кроме того, если людям там будет обеспечен уровень жизни не хуже, чем в городах средней полосы РФ, они с удовольствием туда поедут».

Собеседник ФАН отметил, что новые города могут быть ориентированы на нефтедобычу или стать наукоградами.

«Развитие Сибири — это одна из задач, озвученных президентом России Владимиром Путиным, — подчеркнул Комков. — Это огромный плодороднейший участок, который, учитывая энергию Сергея Кужугетовича, получит новую нагрузку и новые смыслы».

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