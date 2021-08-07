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ВВС США нанесли авиаудары по позициям талибов в афганской провинции Джаузджан

  /   Обновлено: 07 августа 2021 20:08
Армия
ВВС США нанесли авиаудары по позициям талибов в афганской провинции Джаузджан
flickr.com  /  Olivier Pirnay / U.S. Department of Defense

Кабул, 7 августа. Бомбардировщики B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил США нанесли авиаудары по позициям движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) в столице афганской провинции Джаузджан.

В результате бомбардировки талибы понесли тяжелые потери, отметил представитель минобороны Афганистана. Ранее 7 августа боевики заявили, что захватили провинции Джаузджан и Нимроз после ожесточенных боев с афганскими правительственными силами.

Вследствие этого американские военные приняли решение направить в регион бомбардировщики, чтобы оказать сопротивление террористам. Газета The Times сообщила, что B-52 вылетели в Афганистан с военной базы ВС США Эль-Удейд, расположенной в Катаре.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибы ввс сша b-52
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