ВВС США нанесли авиаудары по позициям талибов в афганской провинции Джаузджан

Кабул, 7 августа. Бомбардировщики B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил США нанесли авиаудары по позициям движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) в столице афганской провинции Джаузджан.

В результате бомбардировки талибы понесли тяжелые потери, отметил представитель минобороны Афганистана. Ранее 7 августа боевики заявили, что захватили провинции Джаузджан и Нимроз после ожесточенных боев с афганскими правительственными силами.

Вследствие этого американские военные приняли решение направить в регион бомбардировщики, чтобы оказать сопротивление террористам. Газета The Times сообщила, что B-52 вылетели в Афганистан с военной базы ВС США Эль-Удейд, расположенной в Катаре.

1 Организация запрещена на территории РФ.