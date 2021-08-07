Дрон сбросил тонущему в Черном море туристу спасательный жилет

Анапа, 7 августа. Беспилотный летательный аппарат впервые пришел на помощь тонущему на пляже Анапы туристу.

Как сообщили в субботу в пресс-службе городской администрации, все произошло на центральном пляже курорта. Молодой человек не смог адекватно оценить свои силы, заплыл далеко и начал тонуть.

«Тонущий был вовремя зафиксирован специальной системой мониторинга, к нему направили дрон со спасательным жилетом. Параллельно были вызваны экстренные службы», — отмечается в сообщении.

БПЛА оперативно прибыл к пострадавшему и сбросил ему спасательный жилет, на котором мужчине удалось продержаться до прибытия спасательного катера. У пострадавшего зафиксировали носовое кровотечение. На берегу медики осмотрели его и оказали необходимую помощь. В настоящий момент его здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что трое мальчиков получат награды за спасение тонущего ребенка в Башкирии.