Депутат Нилов выступил против увеличения количества рабочих дней в неделе

Москва, 7 августа. Категорически нельзя забирать у россиян время на отдых и увеличивать продолжительность рабочей недели.

Таким мнением в интервью РИА Новости поделился председатель комитета Госдумы по соцполитике и труду Ярослав Нилов. Он согласился с тем, что экономическая ситуация в стране непростая, но не стоит «выжимать из людей» все силы.

«Я с этим не согласен. Должно быть время на отдых», — отметил он.

Ранее эту идею также не поддержал депутат Виталий Милонов. Он заявил, что предложение его коллеги Николая Арефьева об увеличении количества рабочих дней является либо фейком, либо его слова вырвали из контекста. Трудиться семь дней подряд могут лишь те, кто имеет ненормированный рабочий график.