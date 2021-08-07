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Активист бросил в премьера Чехии яйцо в ходе агитационного мероприятия
Политика
Активист бросил в премьера Чехии яйцо в ходе агитационного мероприятия
vlada.cz  /  Government of the Czech Republic

Прага, 7 августа. Житель поселка Пругонице бросил яйцом в премьер-министра Чехии Андрея Бабиша во время агитационного выступления политика.

Бабиш решил пообщаться с населением в преддверии парламентских выборов, которые намечены на 8-9 октября. Однако один из гостей мероприятия решил выразить свое отношение к нему довольно радикальным способом. Пресс-секретарь полиции Зденек Халупа отчитался, что было произведено задержание.

«В связи с подозрением в совершении правонарушения были задержаны два человека», — сказал он.

Халупа также отметил, что премьер не пострадал. Однако яйцо испачкало его костюм и одежду еще нескольких человек.

Ранее стало известно, что в Чехии готовятся к новой волне коронавируса. В министерстве здравоохранения добавили, что новый дельта-штамм распространяется по республике быстрыми темпами.

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