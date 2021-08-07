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Инфекционист объяснил, какую скрытую угрозу таит штамм коронавируса «Дельта»

  /   Обновлено: 07 августа 2021 19:56
Общество
Инфекционист объяснил, какую скрытую угрозу таит штамм коронавируса «Дельта»
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Москва, 7 августа. Штамм коронавирусной инфекции «Дельта» несет скрытую угрозу. Об этом предупредил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

Проникая в организм человека индийская мутация коронавируса может протекать в две волны. Штамм маскируется от иммунитета, и тогда начинается размножение. В результате сначала организм не распознает патоген. Затем активируется гипериммунный ответ, который может нанести вред самому организму, объяснил Тимаков в беседе с URA.RU.

Избежать подобного течения заболевания можно несколькими способами. Предотвратить последствия удастся, если вовремя поставить диагноз и начать лечение. Также эффективной является вакцинация, так как в организме заранее формируются антитела.

Ученые из США ранее выявили биомаркер, с помощью которого можно спрогнозировать течение коронавируса. У зараженных пациентов был повышен уровень аминоспирта сфингозина.

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