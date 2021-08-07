Аналитик Пушкарев оценил перспективы рубля и назвал самый худший сценарий

Москва, 7 августа. Худший для рубля сценарий с появлением новых скачков выше 80 рублей за доллар может быть только при одном из условий, заявил шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

На российскую валюту может повлиять политический фактор, передает слова эксперта «Российская газета». В том числе если США прервут начатые после саммита в Женеве консультации по «зеленым» инвестициям и кибербезопасности. Только такой разрыв в настоящий момент может угрожать Москве новыми санкциями, но он в ближайшей перспективе не предвидится.

При базовом сценарии санкционные ограничения против России будут попросту заморожены. А это значит, что у потенциальных инвесторов не окажется повода не вкладываться в российские ОФЗ. Без этого устойчивость рубля вряд ли подвергнется испытаниям, подчеркнул Пушкарев.

Банк России ранее понизил официальные курс доллара и евро на выходные. Так, нацвалюта США добралась до отметки в 73,12 рубля, а европейская — до 86,46 рубля.