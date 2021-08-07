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«Голова» Трампа из мяса помогла испанскому художнику выиграть конкурс карикатур
Политика
«Голова» Трампа из мяса помогла испанскому художнику выиграть конкурс карикатур
pixabay.com  /  RitaE

Мадрид, 7 августа. Испанский художник Асьер Санс победил на всемирном конкурсе карикатур благодаря куску мяса в форме головы экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили журналисты.

Состязание World Humor Awards прошло в итальянском городе Сальсомаджоре. Почти 250 художников из 75 стран приняли участие в шестом конкурсе карикатуристов. Асьер Санс представил кусок сырого мяса, которые напоминал профиль бывшего американского лидера.

«Голова» Трампа принесла художнику победу в номинации «Юмористический портрет». Представленная Сансом свиная отбивная безошибочно отражала черты 45-го президента США.

Художник потратил почти полгода на поиски подходящего куска мяса для создания профиля Трампа, уточняют испанские журналисты.

В МИД России ранее удивились портрету обнаженных братьев Кличко. Официальный представитель ведомства Мария Захарова решила, что наткнулась в Сети на коллаж.

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