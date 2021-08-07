Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 20:13
20:12
Спорт
Алексей Немов прокомментировал спорное судейство на Олимпиаде в Токио
20:12
Армия
Танкисты ЗВО успешно отразили «атаку» условного противника на учениях под Воронежем
20:12
Политика
В США оценили риски начала полномасштабной войны с Китаем
20:11
Экономика
Более 9 млрд рублей поступят Приморью на инфраструктурные кредиты
20:10
Спорт
Мария Киселева заявила, что российские синхронистки «творят историю» на каждой Олимпиаде
20:10
Экономика
Высокий спрос на квартиры среднего размера зафиксирован в Гонконге
20:10
Олимпиада-2020 в Токио
Олимпийский чемпион Сидаков пережил теракт в бесланской школе
20:09
ФАН-ТВ
Спорт и никакой политики: в пресс-клубе «Петербургский уикенд» обсудили Олимпиаду в Токио
20:08
Политика
Мендель отказалась считать первоначальную риторику Зеленского пророссийской
20:08
Происшествия
Заведующий лабораторией института РАН в Москве подвергся нападению в автобусе
Все новости

Украинке грозит пожизненное заключение за попытку убить мужа при помощи киллера
Происшествия
Украинке грозит пожизненное заключение за попытку убить мужа при помощи киллера
pixabay.com  /  PD

Луцк, 7 августа. Жительница Волынской области оформила на бывшего мужа кредит, а после нашла киллера, чтобы заказать его убийство.

Как сообщили в пресс-службе Департамента стратегических расследований Национальной полиции в Telegram-канале, услуги убийцы обошлись злоумышленнице в 10 тысяч гривен. Однако мужчину удалось спасти, так как его бывшую супругу разоблачили.

Оказалось, что 36-летняя жительница Волынской области в течение длительного времени брала кредиты на имя мужчины и не хотела возвращать долги. Поэтому она решила с ним расправиться.

Женщину задержали в ходе встречи с подставным киллером, когда он предоставил «доказательства» убийства. Теперь украинку будут судить, ей грозит пожизненное лишение свободы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Украинке грозит пожизненное заключение за попытку убить мужа при помощи киллера
украина убийство киллер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru