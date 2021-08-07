Украинке грозит пожизненное заключение за попытку убить мужа при помощи киллера

Луцк, 7 августа. Жительница Волынской области оформила на бывшего мужа кредит, а после нашла киллера, чтобы заказать его убийство.

Как сообщили в пресс-службе Департамента стратегических расследований Национальной полиции в Telegram-канале, услуги убийцы обошлись злоумышленнице в 10 тысяч гривен. Однако мужчину удалось спасти, так как его бывшую супругу разоблачили.

Оказалось, что 36-летняя жительница Волынской области в течение длительного времени брала кредиты на имя мужчины и не хотела возвращать долги. Поэтому она решила с ним расправиться.

Женщину задержали в ходе встречи с подставным киллером, когда он предоставил «доказательства» убийства. Теперь украинку будут судить, ей грозит пожизненное лишение свободы.