Съемочная группа греческого телеканала подверглась нападению дебоширов

Афины, 7 августа. Неизвестные напали на съемочную группу греческого телеканала OPEN TV, который вел прямой эфир из района Фракомакедонос на севере Аттики, где сейчас бушует лесной пожар.

Корреспондентка телеканала Элефтерия Спираки рассказала, что на них напала группа из 15 молодых людей. Они окружили журналистов, а затем начали разбивать окна их автомобиля.

В адрес журналистов сыпались оскорбления. Помимо этого, они украли личные вещи и деньги оператора. Спираки заметила, что во время нападения в нескольких метрах от них находились полицейские, но они не вмешивались. На помощь группе телеканала OPEN TV пришли пожарные.

В Сеть попало видео, на котором мужчина в костюме Человека-паука начал драку в магазине, сообщал ФАН. Сначала он «нокаутировал» кассиршу, а затем стал избивать посетителей и работников супермаркета.