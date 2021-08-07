Жительница Кировской области устроила поножовщину после пьяной ссоры

Котельнич, 7 августа. Силовики задержали жительницу города Котельнич Кировской области, подозреваемую в убийстве сожителя.

Инцидент произошел в квартире на улице Федосеева. В этот день между парой после выпитого алкоголя разгорелся бытовой конфликт. В результате мужчина ушел из дома и вернулся только на следующее утро.

Сожители помирились, сели распивать спиртные напитки и вновь поссорились. Агрессивно настроенная женщина взяла в руки нож и ударила им в грудь возлюбленного. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

СК возбудил в отношении обвиняемой уголовное дело по статье об убийстве. Решается вопрос о заключении под стражу.