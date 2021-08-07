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Цены на электроэнергию резко вырастут в Великобритании
Экономика
Цены на электроэнергию резко вырастут в Великобритании
torange.biz

Лондон, 7 августа. Счета за электроэнергию в Великобритании с октября текущего года вырастут более чем на 100 фунтов стерлингов, сообщил регулятор Ofgem.

Для потребителей, оплачивающих электричество по завершении отчетного периода, сумма в счете в среднем вырастет с 1138 до 1277 фунтов в год. Для тех, кто выбрал систему предоплаты, рост составит с 1156 до 1309 фунтов.

Повышение стоимости электроэнергии связано, в первую очередь, с ростом оптовых цен на энергоресурс, заявил директор Ofgem Джонатан Брирли. Рост тарифов, по его словам, является чрезвычайно тяжелой новостью, в том числе для бедных слоев населения. Многие семьи, отметил он, по-прежнему борются с последствиями пандемии коронавируса.

Вместе с электричеством растут цены и на газ. Сильное превышение спроса над предложением привело к завершению эпохи, когда голубое топливо было дешевым, поскольку затраты производителей увеличатся.

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