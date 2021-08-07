Призеры Олимпиады в Токио раскрыли секрет успеха и рассказали, как проходили игры

Летние Олимпийские игры в Токио подходят к своему завершению. На данный момент в кармане российской команды 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые медали. С таким результатом Россия перемещается с пятого на четвертое место в неофициальном зачете.

В чем залог успеха для олимпийцев? Как повлияло на их выступление отсутствие гимна и российского триколора? Когда история с допингом оставит в покое Россию? Как повлияла пандемия коронавируса на подготовку спортсменов к Олимпиаде? На эти и другие вопросы ответили призеры Олимпийских игр и спортивные эксперты в ходе шестого заседания пресс-клуба «Петербургский уикенд» на площадке Медиагруппы «Патриот».

Как известно, в Токио Россия выступает без флага и гимна из-за санкций, которые были наложены в связи с давнишним допинговым скандалом. Многие расценили решение российской команды принимать участие в Олимпиаде на таких условиях как оскорбление. Однако бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по тхэквондо Михаил Артамонов рассматривает эту ситуацию с другой позиции.

«Вариант «не поехать» не рассматривался. Это же неуважение к тренерам, специалистам, которые помогали и вкладывались, потому что столько работы было проделано. Но все знают, что мы представляем свою страну, близкие верят», — говорит спортсмен.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

С олимпийцем согласился и депутат Госдумы РФ, титулованный спортсмен в прошлом Николай Валуев. Он отметил, что, отказавшись от участия в Олимпиаде, спортсмены бы не сидели в студии с медалями на шеях.

Подытожив тему допинга, главный редактор Sovsport.ru Николай Яременко отметил, что в нынешнем году запрещенных веществ у российских спортсменов нет и быть не может.

«Вопрос не в клевете, проигравшие всегда находят объяснение. Я уверен, что самое пристальное допинг-внимание может быть только к российским спортсменам, но уже все вынюхали и проверили, поэтому у меня ни одна российская победа вообще не может сейчас никаких допинг-вопросов вызывать», — заявил спикер.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Нынешние Игры в Токио проходят с задержкой на год. Этому поспособствовала пандемия коронавируса. Как отметил главный тренер сборной Санкт-Петербурга по олимпийскому тхэквондо Илья Пак, такие обстоятельства в период подготовки сыграли на руку спортсменам.

«В нашем виде спорта [перенос Олимпиады] однозначно помог, но в любом случае ребята были готовы и в 2020 году, но планы скорректировали и сделали еще больший объем работы. Люди работали до слез, чтобы выступить достойно. Команда была готова, они горели и шли за золотом, они не думали о себе, они думали о стране, потому что все знают, кого они представляют», — говорит гость пресс-центра.

По словам Илья Пака, порой приходилось тренироваться в довольно сложных условиях. Спортивные залы и комплексы были закрыты, нужно было искать выход: прятались, закрывали окна занавесками, а то и вовсе проводили тренировки в гараже. По словам бронзового призера Артамонова, для спортсменов такие условия непривычны, не хватает инвентаря, но делать нечего, такие реалии.

Как показывают итоги Олимпиады, с трудностями российские спортсмены справляться умеют. Тому доказательство — медали. Однако не все усилия и труды спортсменов оценили на Олимпиаде достойно. Так, российская гимнастка Дина Аверина лишилась золотой медали из-за недобросовестного судейства, а ее сестра Арина Аверина и вовсе осталась вне пьедестала. Последняя даже подумывает о завершении спортивной карьеры.

«Этот урок в художественной гимнастике запомнится. Это повод сцепить зубы и доказать обратное», — не согласился Валуев с мыслями Арины.

Как показала Олимпиада в Токио, в художественной гимнастике могут «засудить», чего нельзя сказать о тхэквондо.

«Засудить практически невозможно, каждую судейскую ошибку разбирают. У нас электронный жилет и шлем, поэтому нет. Тем более у нас все дружно общаются», — рассказывает тренер олимпийцев по тхэквондо.

Слова Ильи Пака подтвердил и олимпийский чемпион Игр в Токио по тхэквондо Владислав Ларин.

«В нашем виде спорта все дружелюбно, никаких политических упреков нет, но единственное, что когда выходят спортсмены из враждующих стран, то они могут не пожать руку после боя. Но это субъективный фактор, и за это не наказывают», — говорит чемпион.

Народные новости / Руслан Тимербаев

Возможно, спортсмены просто не замечают политических настроений на соревнованиях. Однако политическому и спортивному деятелю Николаю Валуеву ситуация особо дружелюбной не кажется.

«Сейчас вижу, что политики в большом спорте стало больше. Это не может не тревожить, потому что спорт — грандиозное зрелище и теперь индустрия, но все равно должны быть рамки, за которые спорт не должен переходить. Но найдутся желающие привнести в спорт хайп и скандалы», — отмечает депутат.

Несмотря на скандалы, сопровождавшие Олимпиаду-2020 в Токио, спортсменам было не до них. К тому же участники летних Игр отметили хорошую организацию главного спортивного события в мире.

«Все, кто приехал, были сосредоточены, приехали, и ничего не отвлекает, в столовую сходил, поел, ничего не мешает, и весь настрой можно направить на соревнования», — делится впечатлениями Артамонов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Схожие эмоции испытал и Ларин.

«С точки зрения организации это серьезные соревнования. Все было расписано по минутам, была расписана вся структура дня, то есть, кто и куда уходит, как уходит, все было продумано и прописано», — говорит спортсмен.

Учитывая ограничительные меры, введённые из-за пандемии, Олимпиада проходила в специфическом, но уже привычном формате для спортсменов — без болельщиков. Однако, по мнению обладателя золотой медали, это даже к лучшему. Но вопрос этот стоит рассматривать в частном порядке.

«Была такая домашняя атмосфера, нет лишнего шума, и ты слышишь четко подсказки тренера. Но все индивидуально. Есть спортсмены, которым помогают трибуны, есть кто наоборот — выходит уверенным, а из-за давления психологически ломается. Это индивидуально», — говорит Ларин.

Еще одним «нововведением» на Играх стала вакцинация. Но это ни на минуту российских спортсменов не смутило, они понимали все риски и прививки поставили заблаговременно. По словам Ильи Пака, вакцинацию прошел и весь тренерский штаб.

В заключение заседания гости пресс-центра еще раз поздравили российских спортсменов с победой, отметив их мастерство, силу духа и волю к победе.