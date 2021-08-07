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В США объяснили отказ Пентагона передать свои базы Германии и Бельгии из-за России

  /   Обновлено: 07 августа 2021 19:37
Армия
В США объяснили отказ Пентагона передать свои базы Германии и Бельгии из-за России
flickr.com  /  U.S. Department of Defense

Вашингтон, 7 августа. Пентагон отказался покидать свои военные базы в Европе из-за действий России. Такое мнение выразили аналитики из США.

Обозреватели американского издания The Washington Times отмечают, что минобороны США сохранит за собой контроль над шестью европейскими военными базами, которые ранее планировало передать Германии и Бельгии. Как передает «ПолитРоссия», такое решение военные приняли на фоне растущей напряженности, которая якобы вызвана «фактором военной активности России».

В частности, речь идет о военной база Казармы Колемана, которая расположена в немецком городе Мангейм. Пентагон планировал закрыть ее еще в 2010 году и передать Германии, однако в итоге отказались покидать объект и продолжают там находиться до сих пор. То же самое произошло еще с несколькими европейскими военными базами.

«В 2018 году растущая напряженность в Европе заставила Пентагон начать переоценку оставшихся объектов в регионе, даже в тот момент, когда президент Трамп настаивал на сокращении американского военного присутствия на континенте», — отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что португальский политолог назвал Европу игровой площадкой для США. По его мнению, Белый дом сейчас использует ЕС исключительно для противостояния России и Китаю.

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россия сша европа военная база
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