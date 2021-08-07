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Челябинская школьница пожертвовала свои волосы для помощи онкобольным детям

  /   Обновлено: 07 августа 2021 19:38
Общество
Челябинская школьница пожертвовала свои волосы для помощи онкобольным детям
pixabay.com

Челябинск, 7 августа. Семилетняя жительница Челябинска отдала волосы, которые она отращивала три года, на парики для детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Мама девочки рассказала, что во время просмотра телепередачи про онкобольных детей ее дочь поинтересовалась, почему пациенты без волос. Тогда ребенок твердо решил отрастить шикарную гриву, чтобы из нее можно было сделать парик.

Мать изначально была против, но не поддержать дочь она не смогла. Так как помогать людям — очень важное решение, передает KP.RU.

Девочка отращивала косу 3,5 года. А после семья начала поиск места, где изготавливают парики. В результате поисков 40 см волос отправились в Англию, где пообещали изготовить изделия и выслать фотографию конечного результата.

Хирурги из Волгоградской области ранее спасли женщину с пересаженной почкой. Для этого они провели уникальную операцию.

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