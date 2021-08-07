Буланова попросила Памфилову обеспечить партиям равные права на выборах в ЗакС

Санкт-Петербург, 7 августа. Известная исполнительница Татьяна Буланова записала обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой. Артистка просит обеспечить партиям равные права на выборах в ЗакС.

Обращение именитой артистки опубликовал ее близкий друг — композитор Андрей Иванов в соцсети. Буланова отмечает, что очень разочарована действиями чиновников, которые «ставят палки в колеса» политической партии «Родина». Она не понимает, чем политикам в Петербурге так не угодила инициатива о доплатах пенсионерам.

«Чем наша инициатива о «Ленинградской надбавке» для пенсионеров так напугала петербургских чиновников? Всем сердцем я болею за наш любимый город, которому, к сожалению, опять нужна помощь закона», — отметила артистка.

Она не понимает, на каком основании в городе не разрешили разместить тысячи баннеров и плакатов партии. По словам Булановой, за эту инициативу проголосовало порядка 700 тысяч жителей Петербурга.

«Уверена, что об этом чиновничьем беспределе не знает губернатор Александр Дмитриевич Беглов. <...>. Прошу прислать независимую комиссию в Санкт-Петербург и помочь Александру Дмитриевичу Беглову оценить действия местного избиркома и чиновников в отношении кандидатов в ЗакС от партии "Родина" и помочь восстановить закон в родном Петербурге!» — подчеркнула исполнительница.

Она уверена, что с помощью Александра Беглова ее услышат, и в городе пройдут честные выборы.