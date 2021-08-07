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Тульский «Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче третьего тура РПЛ

  /   Обновлено: 07 августа 2021 19:37
Спорт
Тульский «Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче третьего тура РПЛ
Pr Scr matchtv.ru  /  ВГТРК

Тула, 7 августа. Встреча проходила на стадионе в Туле и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Зурико Давиташвили и Даниил Хлусевич, нападающий самарцев Иван Сергеев во втором тайме реализовал пенальти.

После трех туров тульская команда располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. «Крылья Советов» занимают 15-ю строчку, не имея очков в активе. В четвертом туре «Арсенал» 15 августа в гостях сыграет с «Краснодаром». В этот же день самарцы сыграют с казанским «Рубином».

В другом матче третьего тура чемпионата России «Зенит» на своем поле победил «Краснодар» со счетом 3:2.

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