Тульский «Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче третьего тура РПЛ

Тула, 7 августа. Встреча проходила на стадионе в Туле и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Зурико Давиташвили и Даниил Хлусевич, нападающий самарцев Иван Сергеев во втором тайме реализовал пенальти.

После трех туров тульская команда располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. «Крылья Советов» занимают 15-ю строчку, не имея очков в активе. В четвертом туре «Арсенал» 15 августа в гостях сыграет с «Краснодаром». В этот же день самарцы сыграют с казанским «Рубином».

В другом матче третьего тура чемпионата России «Зенит» на своем поле победил «Краснодар» со счетом 3:2.