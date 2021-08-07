Турция выделила Сомали 30 млн долларов, несмотря на дефицит средств для тушения пожаров

Анкара, 7 августа. Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении пожертвовать Сомали 30 млн долларов вызвало широкий резонанс среди турецкого населения. Возмущение этим поступком объясняется проявившейся нехваткой собственных средств страны для борьбы с распространением лесных пожаров на побережьях Средиземного и Эгейского морей.

Соглашение, подписанное между Анкарой и Могадишо в прошлом месяце, предполагает передачу указанной суммы в виде ежемесячных выплат в размере 2,5 млн долларов для финансирования сомалийского бюджета и «наращивания международного потенциала».

#Turkey’s latest donation of $30 million to #Somalia stirs debate

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“Turkey’s $30-million budget support to Somalia’s state-building effort is one of these instances and it means a lot to Somalia, which considers Ankara as one of its closest allies,” — Abdirashid Hashi (@AnalystSomalia) August 7, 2021

При этом сама Турция в настоящее время страдает от экономического кризиса, который сказывается на благосостоянии населения республики. Ситуация усугубляется разрушительными пожарами в курортных районах.

Негодование народа и оппозиции вызвало то, что из 200 млн лир (24 млн долларов), выделенных турецкими властями для проведения противопожарных мероприятий, как выяснилось, по назначению было потрачено около 2%. Помимо этого, сумма, предназначенная для закупки средств пожаротушения и выполнения требуемых работ, несопоставимо меньше, чем в Португалии (265 млн) или Испании (76 млн), которые Турция значительно превосходит по площади.

Федеральное агентство новостей /

Нехватка техники и неготовность спасательных служб остро проявились при ликвидации обширных возгораний на юго-западе страны, которые нанесли серьезный ущерб экологии и экономике государства. Из зон риска пришлось эвакуировать десятки тысяч людей, в том числе туристов. Также под угрозой уничтожения оказалась и одна из электростанций в этой части страны.

Бездействие перед лицом угрозы

Критики обвинили правительство в медленной и неадекватной реакции на пожары. Депутат от «Республиканской народной партии» Мурат Эмир подчеркнул, что недостаток выделенных средств и бездействие властей в реализации противопожарных мер объясняют неготовность страны противостоять возникшей катастрофе.

В свою очередь, правящая партия возложила вину на Турецкую авиационную ассоциацию, так как она не смогла сохранить в рабочем состоянии парк пожарной воздушной техники, несмотря на щедрое финансирование. Однако Эмир, ссылаясь на отчеты властей, указал, что в плане расходов на противопожарные меры для закупки 26 вертолетов выделена всего одна тысяча лир (119 долларов США).

Причем на строительство сопутствующей инфраструктуры было отведено 232 млн лир, но в первом полугодии работы ограничились прокладкой 34 км дорог противопожарного назначения из запланированных 192 км.

As the extent of the damage comes to light, the ruling Justice and Development Party has faced criticism and public outcry for #Turkey's lack of safety measures and emergency plans. @arzugeybulla @dogacelikwhttps://t.co/gpnqdVm7pE — Global Voices (@globalvoices) August 2, 2021

На данном фоне передача 30 млн долларов Сомали была расценена оппозицией как неоправданная роскошь, особенно после введения администрацией новых ограничений на затраты правительства, вплоть до сокращения расходов бумаги и движения служебного транспорта. Также резкое неодобрение населения вызвал призыв первой леди государства к людям ограничить рацион питания из-за «неравномерного распределения продовольствия в мире».

«Всего на эти деньги можно было купить шесть пожарных самолетов», — отметил Алпай Антмэн из «Республиканской народной партии».

Несмотря на серьезные внутренние финансовые проблемы, за последние шесть лет правительство Эрдогана выделило Сомали около 120 млн долларов.

Также Турция подписала контракт на модернизацию порта сомалийской столицы, построила крупный госпиталь и восстановила международный аэропорт Аден-Адде в Могадишо.

Стратегические расходы

Ряд аналитиков посчитал такую щедрость не только лишь помощью государству, десятилетиями страдающему от голода, засухи и гражданской войны, но и вполне разумным и дальновидным шагом.

Могадишо является главным союзником Анкары на Африканском континенте. С 2005 года Турция активно развивает всестороннее сотрудничество с дружественной страной для усиления своего геополитического влияния в данном регионе.

Кроме того, африканское государство является крупным импортером турецких товаров. Только за прошлый год доход Анкары от вывоза продукции различного назначения составил порядка 270 млн долларов.

Сомалийский аналитик Абдирашид Хаши пояснил журналистам Arab News, что многие национальные проекты страны нуждаются в зарубежном инвестировании. Вкладывая деньги, впоследствии Турция сможет получить значительную финансовую выгоду в результате развития торговых отношений.

Let us share together finest views of #Somalia , This is Turkey's largest military base in #Mogadishu #Somalia pic.twitter.com/Pq2kUhUBAY — mwalimu Jamal Bwana (@mwalim_bwana) June 10, 2018

Также два государства поддерживают тесные военные связи. В Сомали находится самая большая зарубежная база Турции.