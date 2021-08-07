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Россияне стали активнее оформлять земельную ипотеку

  /   Обновлено: 07 августа 2021 19:23
Экономика
Россияне стали активнее оформлять земельную ипотеку
prockomi.ru  /  Прокуратура Республики Коми

Москва, 7 августа. За последний год жители России стали чаще оформлять ипотеку на покупку земельного участка, следует из данных Россельхозбанка, лидирующего в этом сегменте кредитования.

Аналитики банка объясняют рост популярность программы низкой процентной ставкой и интересом людей к загородному образу жизни во время пандемии. На долю земельной ипотеки по итогам июня 2021 года пришлось 24% от суммарного объема выдач ипотечных кредитов в Россельхозбанке.

Повышение спроса на земельную ипотеку происходит на фоне скачка продаж земли в России на 86% в прошлом году. В то же время увеличилась и стоимость гектара — с 87 тысяч до 258 тысяч рублей, передает РБК.

Российские банки в июле 2021 года значительно сократили объемы выдачи ипотеки. За месяц количество ипотечных займов в России уменьшилось почти на 21%.

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