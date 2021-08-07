Варшава, 7 августа. Глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский оценил текущую ситуацию на мировой арене.

По его словам, соглашение президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель о вводе в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» говорит о смягчении политики Вашингтона по отношению к Кремлю.

«Соглашение по «Северному потоку» – это элемент старой концепции партнерства между США и Германией и смягчения их политики в отношении России», — сказал он.

Вместе с тем Качиньский отметил, что Польша по-прежнему намерена выступать против запуска «Северного потока — 2», а сделка Германии и США остается для них загадкой.

«Мы хотим сохранить польско-американский союз, в том числе и в обороне. Нам нужно совершенствовать нашу оборонную технику и расширять наши вооруженные силы», — неожиданно резюмировал он.

Почему депутат связал энергетический и оборонный вопросы — не очевидно. В связи с этим становится понятно, что Варшава использует свою русофобскую риторику для расположения к себе американских кураторов, сообщает «ПолитРоссия».

Ранее постпред России в ЕС Чижов предупредил о попытках Польши противостоять «СП-2». По его словам, Варшава планирует саботировать запуск энергетического проекта.