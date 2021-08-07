Жительница Алтайского края получила условный срок за убийство собак

Барнаул, 7 августа. Рубцовский районный суд Алтайского края вынес приговор жительнице села Зеленая Дубрава, которая убивала собак ради еды.

Женщину признали виновной в жестоком обращении с животными и приговорили к восьми месяцам исправительных работ с испытательным сроком. Реальный срок был заменен на условный — в течение десяти месяцев она должна регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, сообщили в суде.

Прошлым летом в Сети появилась видеозапись, на которой селянка убивает собаку и разделывает ее. Местные жители рассказали, что такое происходит довольно часто. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В социальных сетях сообщалось, что женщина якобы ела собак, чтобы не болеть туберкулезом.