Сивков объяснил, как советское наследие позволяет ВМФ России наращивать военную мощь

Москва, 7 августа. Военные суда, которые создаются в России, не имеют аналогов. При этом в рядах ВМФ РФ все еще можно увидеть корабли советской эпохи, рассказал военный аналитик Константин Сивков.

Оценивая состоявший в июле парад ВМФ РФ, эксперт обратил внимание на важную особенность российского флота. Дело в том, что среди кораблей немало образцов, которые были созданы еще во времена СССР. По его словам, этим фактом можно лишь гордиться.

«Советским кораблестроителям и разработчикам противокорабельных ракет удалось создать корабли, ракетное оружие, которые даже спустя более 40 лет сохраняют оперативное значение для ВМФ и способны решать задачи обеспечения национальной безопасности страны», — написал аналитик в публикации для «Военно-промышленного курьера».

ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

На этом фоне Сивков объяснил, как советское наследие позволило увеличить мощь ВМФ РФ. По его словам, корабли, доставшиеся России от Советского Союза, все еще нервируют Запад. Их эффективность позволяет сконцентрироваться на создании новых образцов, которые «действительно превосходят по своим тактико-техническим данным и боевым возможностям все иностранные аналоги».

Ранее швейцарские аналитики рассказали, чем для НАТО могут обернуться маневры российского флота в Атлантике. Дело в том, что на океанском дне пролегают крайне важные для Альянса оптоволоконные кабели. Повредив их, Россия может лишить западный военный блок связи.