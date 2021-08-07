Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 20:11
20:11
Экономика
Более 9 млрд рублей поступят Приморью на инфраструктурные кредиты
20:10
Спорт
Мария Киселева заявила, что российские синхронистки «творят историю» на каждой Олимпиаде
20:10
Экономика
Высокий спрос на квартиры среднего размера зафиксирован в Гонконге
20:10
Олимпиада-2020 в Токио
Олимпийский чемпион Сидаков пережил теракт в бесланской школе
20:09
ФАН-ТВ
Спорт и никакой политики: в пресс-клубе «Петербургский уикенд» обсудили Олимпиаду в Токио
20:08
Политика
Мендель отказалась считать первоначальную риторику Зеленского пророссийской
20:08
Происшествия
Заведующий лабораторией Института РАН в Москве подвергся нападению в автобусе
20:07
Общество
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике штамма коронавируса «Дельта»
20:07
Спорт
Соловьев призвал подать в суд на рефери Олимпиады за мошенничество
20:06
Экономика
Украина максимально нарастила закупки газа из Европы
Все новости

Сивков объяснил, как советское наследие позволяет ВМФ России наращивать военную мощь

  /   Обновлено: 07 августа 2021 19:35
Армия
Сивков объяснил, как советское наследие позволяет ВМФ России наращивать военную мощь
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 7 августа. Военные суда, которые создаются в России, не имеют аналогов. При этом в рядах ВМФ РФ все еще можно увидеть корабли советской эпохи, рассказал военный аналитик Константин Сивков.

Оценивая состоявший в июле парад ВМФ РФ, эксперт обратил внимание на важную особенность российского флота. Дело в том, что среди кораблей немало образцов, которые были созданы еще во времена СССР. По его словам, этим фактом можно лишь гордиться.

«Советским кораблестроителям и разработчикам противокорабельных ракет удалось создать корабли, ракетное оружие, которые даже спустя более 40 лет сохраняют оперативное значение для ВМФ и способны решать задачи обеспечения национальной безопасности страны», — написал аналитик в публикации для «Военно-промышленного курьера».

Сивков объяснил, как советское наследие позволяет ВМФ России наращивать военную мощь
ПолитЭксперт  / Евгений Зайцев

На этом фоне Сивков объяснил, как советское наследие позволило увеличить мощь ВМФ РФ. По его словам, корабли, доставшиеся России от Советского Союза, все еще нервируют Запад. Их эффективность позволяет сконцентрироваться на создании новых образцов, которые «действительно превосходят по своим тактико-техническим данным и боевым возможностям все иностранные аналоги».

Ранее швейцарские аналитики рассказали, чем для НАТО могут обернуться маневры российского флота в Атлантике. Дело в том, что на океанском дне пролегают крайне важные для Альянса оптоволоконные кабели. Повредив их, Россия может лишить западный военный блок связи.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Сивков объяснил, как советское наследие позволяет ВМФ России наращивать военную мощь
россия вмф рф сивков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru