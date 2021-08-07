Львы разорвали троих детей в Танзании

Додома, 7 августа. Компания детей стала жертвой нападения львов вблизи заповедника Нгоронгоро в Танзании. Троих из них загрызли хищники, а один получил ранения.

Дети от 9 до 11 лет недалеко от заповедника в лесу искали сбежавший скот. В результате на них набросились львы. Одному мальчику удалось выжить. Троих хищники разорвали на части.

Некоторым общинам в Танзании дозволено жить на территориях заповедников и национальных парков. Это решение было принято для того, чтобы африканцы могли прокормить своих домашних животных.

Ранее профессиональный охотник на змей Майк Киммел в американском Эверглейдсе поймал гигантского бирманского питона. Животное вступило с ним в борьбу, сообщал сайт 360tv.ru.