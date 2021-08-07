Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 20:11
20:11
Экономика
Более 9 млрд рублей поступят Приморью на инфраструктурные кредиты
20:10
Спорт
Мария Киселева заявила, что российские синхронистки «творят историю» на каждой Олимпиаде
20:10
Экономика
Высокий спрос на квартиры среднего размера зафиксирован в Гонконге
20:10
Олимпиада-2020 в Токио
Олимпийский чемпион Сидаков пережил теракт в бесланской школе
20:09
ФАН-ТВ
Спорт и никакой политики: в пресс-клубе «Петербургский уикенд» обсудили Олимпиаду в Токио
20:08
Политика
Мендель отказалась считать первоначальную риторику Зеленского пророссийской
20:08
Происшествия
Заведующий лабораторией Института РАН в Москве подвергся нападению в автобусе
20:07
Общество
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике штамма коронавируса «Дельта»
20:07
Спорт
Соловьев призвал подать в суд на рефери Олимпиады за мошенничество
20:06
Экономика
Украина максимально нарастила закупки газа из Европы
Все новости

Львы разорвали троих детей в Танзании
Происшествия
Львы разорвали троих детей в Танзании
pixabay.com

Додома, 7 августа. Компания детей стала жертвой нападения львов вблизи заповедника Нгоронгоро в Танзании. Троих из них загрызли хищники, а один получил ранения.

Дети от 9 до 11 лет недалеко от заповедника в лесу искали сбежавший скот. В результате на них набросились львы. Одному мальчику удалось выжить. Троих хищники разорвали на части.

Некоторым общинам в Танзании дозволено жить на территориях заповедников и национальных парков. Это решение было принято для того, чтобы африканцы могли прокормить своих домашних животных.

Ранее профессиональный охотник на змей Майк Киммел в американском Эверглейдсе поймал гигантского бирманского питона. Животное вступило с ним в борьбу, сообщал сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Львы разорвали троих детей в Танзании
дети смерть львы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru