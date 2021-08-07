Премьер ЦАР навестил раненых во время атаки города Обо

Банги, 7 августа. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра посетил пострадавших в населенном пункте Обо, ставших жертвами недавнего нападения радикалов.

Политик поддержал раненых и оценил общую обстановку в городе. Также он опросил нескольких человек в рамках расследования происшествия.

Дондра заявил о недопустимости повторения подобных инцидентов. Помимо этого, премьер поручил подконтрольным ведомствам разобраться в трагедии и установить, какие меры противодействия необходимо разработать для повышения уровня безопасности граждан.

Политик заявил, что все виновные в подобных нападениях будут установлены и наказаны в соответствии с законом. Потерпевшим была оказана посильная помощь и гуманитарная поддержка от властей ЦАР.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Город Обо подвергся нападению в конце прошлого месяца. Бандиты конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» предприняли попытку захватить базу миротворцев ООН, но национальная армия FACA дала им жесткий отпор. Правительственные войска в очередной раз показали высокий уровень боевой подготовки. Обучением солдат занимались отечественные специалисты, оказывающие ВС ЦАР консультативную поддержку.

Также центральноафриканские СМИ опубликовали информацию о причастности сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) к нападению на Обо. Расследование инцидента доказало, что атака была инсценирована марокканским контингентом МИНУСКА. Очевидцы сообщили, что видели, как миротворцы ООН нападали на мирных жителей и застрелили бойца армии ЦАР.