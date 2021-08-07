Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 20:11
20:10
Спорт
Мария Киселева заявила, что российские синхронистки «творят историю» на каждой Олимпиаде
20:10
Экономика
Высокий спрос на квартиры среднего размера зафиксирован в Гонконге
20:10
Олимпиада-2020 в Токио
Олимпийский чемпион Сидаков пережил теракт в бесланской школе
20:09
ФАН-ТВ
Спорт и никакой политики: в пресс-клубе «Петербургский уикенд» обсудили Олимпиаду в Токио
20:08
Политика
Мендель отказалась считать первоначальную риторику Зеленского пророссийской
20:08
Происшествия
Заведующий лабораторией Института РАН в Москве подвергся нападению в автобусе
20:07
Общество
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике штамма коронавируса «Дельта»
20:07
Спорт
Соловьев призвал подать в суд на рефери Олимпиады за мошенничество
20:06
Экономика
Украина максимально нарастила закупки газа из Европы
20:00
Армия
ВВС США нанесли авиаудары по позициям талибов в афганской провинции Джаузджан
Все новости

Премьер ЦАР навестил раненых во время атаки города Обо
ЦАР
Премьер ЦАР навестил раненых во время атаки города Обо
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 7 августа. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра посетил пострадавших в населенном пункте Обо, ставших жертвами недавнего нападения радикалов.

Политик поддержал раненых и оценил общую обстановку в городе. Также он опросил нескольких человек в рамках расследования происшествия.

Дондра заявил о недопустимости повторения подобных инцидентов. Помимо этого, премьер поручил подконтрольным ведомствам разобраться в трагедии и установить, какие меры противодействия необходимо разработать для повышения уровня безопасности граждан.

Политик заявил, что все виновные в подобных нападениях будут установлены и наказаны в соответствии с законом. Потерпевшим была оказана посильная помощь и гуманитарная поддержка от властей ЦАР.

Премьер ЦАР навестил раненых во время атаки города Обо
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Город Обо подвергся нападению в конце прошлого месяца. Бандиты конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» предприняли попытку захватить базу миротворцев ООН, но национальная армия FACA дала им жесткий отпор. Правительственные войска в очередной раз показали высокий уровень боевой подготовки. Обучением солдат занимались отечественные специалисты, оказывающие ВС ЦАР консультативную поддержку.

Также центральноафриканские СМИ опубликовали информацию о причастности сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) к нападению на Обо. Расследование инцидента доказало, что атака была инсценирована марокканским контингентом МИНУСКА. Очевидцы сообщили, что видели, как миротворцы ООН нападали на мирных жителей и застрелили бойца армии ЦАР.

Вернуться назад

Все новости / ЦАР / Премьер ЦАР навестил раненых во время атаки города Обо
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru