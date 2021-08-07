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СК организовал проверку после нападения бродячих собак на жителей Великого Новгорода

  /   Обновлено: 07 августа 2021 19:17
Происшествия
СК организовал проверку после нападения бродячих собак на жителей Великого Новгорода
pixabay.com  /  Andrey_and_Lesya

Великий Новгород, 7 августа. Следственный комитет инициировал проверку по факту нападения бродячих собак на горожан.

В субботу, 7 августа, в социальной сети появилась информация о том, что в одном из городских районов бродит стая бездомных псов, пугающих и нападающих на людей. По уточненным данным, никаких действий со стороны властей, чтобы решить эту проблему, долгое время не наблюдалось.

Исполняющий обязанности главы СУ СК России по Новгородской области поручил организовать доследственную проверку, в рамках которой будет дана оценка исполнению должностными лицами городского муниципалитета законодательства об отлове бродячих животных. Кроме того, проверят расходование выделенных на эти цели денежных средств из бюджета.

Ранее сообщалось, что стая агрессивных собак напала на семью с детьми в Воронеже.

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