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Промышленное производство Урала вышло на допандемийный уровень
Экономика
Промышленное производство Урала вышло на допандемийный уровень
Федеральное агентство новостей

Тюмень, 7 августа. Уральский федеральный округ (УрФО) достиг по уровню промышленного производства показателей доковидного 2019 года, оказавшись на «достаточно неплохой позиции».

Такой информацией поделился полномочный представитель президента России в округе Владимир Якушев в ходе пресс-конференции.

«Мы выходим уже на достаточно неплохую позицию», — заявил он.

Согласно данным, представленным на мероприятии, индекс промышленного производства в первой половине 2021 года к аналогичному периоду 2020 года в УрФО составил 104,3. В минувшем году по отношению к 2019 году этот показатель был оценен в 99,0 из-за пандемии коронавируса.

Достойные результаты по уровню промышленности также продемонстрировал Санкт-Петербург. Индекс промышленного производства Северной столицы в первом полугодии 2021 года достиг 108% относительно того же периода прошлого года.

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промышленность производство УРФО
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