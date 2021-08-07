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Власти Эквадора изъяли крупнейшую партию кокаина в грузе тунца
Латинская Америка
Власти Эквадора изъяли крупнейшую партию кокаина в грузе тунца
twitter.com  /  Пресс-служба Национальной полиции Эквадора

Кито, 7 августа. Власти Эквадора конфисковали почти 10 тонн кокаина в результате четырех операций в провинции Гуаяс. Об этом сообщает Национальная полиция страны.

В ходе первой операции правоохранители перехватили модифицированный грузовой автомобиль с отсеками, в которых были спрятаны 500 кг кокаина. Машина находилась недалеко от города Самборондон. Был задержан один подозреваемый. 

Во ходе следующей операции полиция арестовала четырех членов преступной группировки, которые пытались отправить крупную партию наркотиков за границу. Службы безопасности изъяли более 2 тонн кокаина в скрытом подземном помещении, расположенном на ферме в Гуаясе.

Благодаря информации, полученной в ходе расследования, полиции удалось задержать лидера банды Марио Энрике, известного как Кике. Сообщники преступника контролировали суда, на которых незаконно перевозились запрещенные вещества.

В результате последней операции Национальная полиция Эквадора изъяла 7282 кг кокаина, спрятанного наркоторговцами в двух контейнерах среди партии тунца, которая направлялась в Испанию.

«Это крупнейшая конфискация, когда-либо совершенная полицией в морском порту», — заявила начальник органа безопасности генерал Тання Варела.

По данным телеканала Ecuavisa, с начала года власти Эквадора изъяли более 70 тонн наркотиков. Несмотря на активные усилия правительства в последние несколько лет, масштабы наркоторговли в стране продолжают расти.

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эквадор кокаин
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