Власти Эквадора изъяли крупнейшую партию кокаина в грузе тунца

Кито, 7 августа. Власти Эквадора конфисковали почти 10 тонн кокаина в результате четырех операций в провинции Гуаяс. Об этом сообщает Национальная полиция страны.

В ходе первой операции правоохранители перехватили модифицированный грузовой автомобиль с отсеками, в которых были спрятаны 500 кг кокаина. Машина находилась недалеко от города Самборондон. Был задержан один подозреваемый.

Во ходе следующей операции полиция арестовала четырех членов преступной группировки, которые пытались отправить крупную партию наркотиков за границу. Службы безопасности изъяли более 2 тонн кокаина в скрытом подземном помещении, расположенном на ферме в Гуаясе.

Las sustancias ilícitas tenían como destino #Bélgica.



Evidencias:



✔️2.123 Kg (2.1 TONELADAS de clohidrato de cocaína.



???? Nuestra lucha frontal contra el delito continúa.#EcuadorTerritorioDePaz???????? pic.twitter.com/AfpGo2vAR7 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 3, 2021

Благодаря информации, полученной в ходе расследования, полиции удалось задержать лидера банды Марио Энрике, известного как Кике. Сообщники преступника контролировали суда, на которых незаконно перевозились запрещенные вещества.

RESULTADOS DE OPERATIVOS????



????En los últimos días, nuestra unidad de antidrogas ejecutó 18 casos, en 9 provincias, que dejaron:



➡️231 807, 40 g de drogas decomisadas

➡️20 detenidos #SinTreguaAlDelito????????????‍♂️ pic.twitter.com/WYicKjlIst — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 7, 2021

В результате последней операции Национальная полиция Эквадора изъяла 7282 кг кокаина, спрятанного наркоторговцами в двух контейнерах среди партии тунца, которая направлялась в Испанию.

«Это крупнейшая конфискация, когда-либо совершенная полицией в морском порту», — заявила начальник органа безопасности генерал Тання Варела.

По данным телеканала Ecuavisa, с начала года власти Эквадора изъяли более 70 тонн наркотиков. Несмотря на активные усилия правительства в последние несколько лет, масштабы наркоторговли в стране продолжают расти.