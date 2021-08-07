Эксперт по Украине Друзь заявил, что на Олимпиаде в Японии победил русский язык

Ранее в СМИ появилась информация о ряде скандалов на Украине, связанных с использованием спортсменами олимпийской сборной Украины русского языка и их доброжелательным отношением к российским коллегам. Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук, взявшие дуэтом бронзу, заявили на пресс-конференции о дружбе с россиянками Светланой Ромашиной и Светланой Колесниченко, занявшими в дисциплине первое место. Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, получившая бронзовую медаль, сфотографировалась в обнимку с россиянкой Марией Ласицкене, ставшей чемпионкой. Дзюдоистка Дарья Белодед, которая привезла из Японии на Украину бронзовую медаль, отбрила «свидомых патриотов», заявив, что в ее семье все говорят на русском языке.

Эксперт по Украине, политолог Игорь Друзь на примере Олимпиады пояснил ФАН, что загнать украинцев в «языковое гетто» у проамериканского правительства не получается и не получится никогда.

«Недавний социологический опрос, проведенный на Украине, показал, что, несмотря на антироссийскую пропаганду со стороны контролируемого Вашингтоном правительства, значительная часть украинцев понимает, что на самом деле они русские. Подавляющее большинство жителей Украины разговаривает на русском языке, он является для них родным», — отметил политолог.

Друзь заметил, что Рунет связывает все пространство СНГ, поэтому русским языком, хотя бы в Сети, вынуждены пользоваться даже показные националисты-бандеровцы, это язык международного общения.

«Спорт на территории бывшего Советского Союза русскоязычен полностью. Это относится и к большому спорту, на международных соревнованиях спортсмены из бывших республик разговаривают только по-русски, это естественно», — уточнил собеседник ФАН.

Global Look Press / Marijan Murat

Эксперт отметил показательную особенность: украинская молодежь понимает, что, если мы пользуемся русским языком и во многом похожи, никак не получается, что мы разные народы, как об этом твердит Киев.

«Спорт на Украине, как и большинство СМИ, контролируется русофобами. Парни и девушки, взявшие для своей страны награды, ведут себя естественно. Они не хотят притворяться в угоду политикам и говорят по-русски. Они рассказывают, что спортсмены из России — их лучшие друзья. Отчасти их сейчас переполняют эмоции. Позже у себя на родине они столкнутся с травлей и могут получить серьезные неприятности», — заключил Друзь.

Аналитик подчеркнул, что украинские спортсмены, участвующие в Олимпийских играх, имеют высокую профессиональную подготовку и в любой момент могут покинуть неблагодарную родину, их с радостью примут в России или в любой другой стране мира. Правду о том, что украинцы — это русские, как шило в мешке, по словам политолога, утаить невозможно — она все равно вылезет на свет.

Ранее ФАН рассказал, почему на Олимпиаде в Токио стали засуживать наших спортсменов.