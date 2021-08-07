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Компания Haval рассекретила интерьер нового кроссовера Monster
Экономика
Компания Haval рассекретила интерьер нового кроссовера Monster
Global Look Press  /  Zhang Keren/XinHua

Пекин, 7 августа. Haval выложила в Сеть первые снимки салона флагманского кроссовера Monster. Судя по изображениям, модель получит новое рулевое колесо и переднюю панель с большим цифровым экраном.

Физических клавиш в салоне новинки практически нет. Аналоговые переключатели находятся только на руле и центральном тоннеле (запуск мотора и «аварийка»).

Помимо этого, селектор переключения передач конструкторы разместили не на тоннеле, а под рулем. А в более привычном для него месте теперь находится площадка для беспроводной зарядки смартфона.

Китайским водителям в конце прошлого месяца презентовали обновленный внедорожник Haval H9 2022 модельного года. Это был уже третий по счету рестайлинг автомобиля.

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автомобили кроссовер haval
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