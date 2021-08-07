Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 20:10
20:10
Олимпиада-2020 в Токио
Олимпийский чемпион Сидаков пережил теракт в бесланской школе
20:09
ФАН-ТВ
Спорт и никакой политики: в пресс-клубе «Петербургский уикенд» обсудили Олимпиаду в Токио
20:08
Политика
Мендель отказалась считать первоначальную риторику Зеленского пророссийской
20:08
Происшествия
Заведующий лабораторией Института РАН в Москве подвергся нападению в автобусе
20:07
Общество
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике штамма коронавируса «Дельта»
20:07
Спорт
Соловьев призвал подать в суд на рефери Олимпиады за мошенничество
20:06
Экономика
Украина максимально нарастила закупки газа из Европы
20:00
Армия
ВВС США нанесли авиаудары по позициям талибов в афганской провинции Джаузджан
20:00
Происшествия
Дрон сбросил тонущему в Черном море туристу спасательный жилет
19:59
Политика
Депутат Нилов выступил против увеличения количества рабочих дней в неделе
Все новости

Реестр организаций инфраструктуры поддержки МСП планируют расширить

  /   Обновлено: 07 августа 2021 19:08
Экономика
Реестр организаций инфраструктуры поддержки МСП планируют расширить
pixabay.com

Москва, 7 августа. Минэкономразвития РФ предлагает изменить порядок формирования единого реестра организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

Как рассказали в пресс-службе министерства, принятие документа позволит увеличить число поддерживающих малый бизнес компаний в реестре примерно на треть. Предлагается включать в реестр не только компании, созданные за счет бюджета, но и другие организации, принимающие участие в поддержке МСП. По состоянию на июль 2021 года перечень включал в себя 850 наименований.

Минэкономразвития также собирается передать Корпорацию МСП под управление ВЭБ.РФ. Соответствующий приказ был создан в рамках исполнения дорожной карты по реформированию институтов развития, добавили в пресс-службе.

Минэкономразвития РФ займется субсидированием размещения ценных бумаг малого и среднего бизнеса на бирже. Ведомство уже собрало заявки 19 российских компаний, собирающихся выйти на торговые площадки.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Реестр организаций инфраструктуры поддержки МСП планируют расширить
бизнес минэкономразвития рф мсп
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru