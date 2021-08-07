Реестр организаций инфраструктуры поддержки МСП планируют расширить

Москва, 7 августа. Минэкономразвития РФ предлагает изменить порядок формирования единого реестра организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

Как рассказали в пресс-службе министерства, принятие документа позволит увеличить число поддерживающих малый бизнес компаний в реестре примерно на треть. Предлагается включать в реестр не только компании, созданные за счет бюджета, но и другие организации, принимающие участие в поддержке МСП. По состоянию на июль 2021 года перечень включал в себя 850 наименований.

Минэкономразвития также собирается передать Корпорацию МСП под управление ВЭБ.РФ. Соответствующий приказ был создан в рамках исполнения дорожной карты по реформированию институтов развития, добавили в пресс-службе.

Минэкономразвития РФ займется субсидированием размещения ценных бумаг малого и среднего бизнеса на бирже. Ведомство уже собрало заявки 19 российских компаний, собирающихся выйти на торговые площадки.