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Тренер по тхэквондо Илья Пак рассказал, как воспитать олимпийского чемпиона
Спорт
Тренер по тхэквондо Илья Пак рассказал, как воспитать олимпийского чемпиона
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тхэквондисты российской сборной удивляют и радуют поклонников на этой Олимпиаде. Два золота, серебро и бронза стали потрясающим результатом для команды и обратили внимание на вид спорта, который появился в олимпийской программе всего 20 лет назад. Сложно ли из тхэквондиста воспитать будущего чемпиона, ФАН узнал у главного тренера сборной Санкт-Петербурга по олимпийскому тхэквондо Ильи Пака, который стал гостем очередного заседания пресс-клуба «Петербургский уикенд».

Сложно, но возможно, отвечает профессионал. И дело тут не в виде спорта, а в количестве усилий, предпринятых спортсменом и тренером на этом пути.

«Я бы посоветовал родителям посмотреть на педагога, на то, как он работает с детьми. Потому что на самом деле многое зависит от тренера — неважно, тхэквондо, карате, бокс или художественная гимнастика. И, конечно, если родители уже определяются, что они хотят достичь олимпийских вершин, надо будет более глубоко вникать [в тренировки]», — рассказывает Илья Пак.

Тренер по тхэквондо Илья Пак рассказал, как воспитать олимпийского чемпиона
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Несмотря на то что опытный тренер сможет разглядеть задатки олимпийца, все зависит от множества факторов. Например, количества и качества тренировок. И здесь, конечно, становится важным желание и возможности родителей водить ребенка на постоянные занятия, а после сделать выбор именно в сторону спорта, а не другой активности или учебы в вузе.

«Некоторые вообще в четыре года отдают в тхэквондо, но я не сторонник этого. Считаю, что в четыре-шесть лет нужно заниматься игровыми видами спорта, легкими — плаванием, гимнастикой. В тхэквондо я рекомендую идти в семь-семь с половиной лет. <…> Понятнее становится уже лет в 11–12, может, в 13. Опытный тренер не будет форсировать [события]», — говорит гость медиацентра «Патриот».

Важной деталью выступает и выбор направления боевого искусства. Дело в том, что существует целых три федерации тхэквондо: интернациональная (ITF), всемирная (WTF) и глобальная (GTF). Разница здесь не только в технике и правилах соревнований, но и в том, что только спортсмены от WTF могут выступать на олимпийских играх.

«Пока ребенку не исполнится десять лет, родителям не стоит об этом задумываться. Пусть он занимается, и ему развивают общие качества: гибкость, дисциплину, координационные возможности, подкачают его чуть-чуть. А уже ближе к девяти-десяти годам они [родители] должны определиться: если хотят олимпийца, то, конечно, искать тренера олимпийского тхэквондо и уходить к нему», — объясняет Илья Пак.

При такой цели главной задачей родителей становится подбор тренера, который не отберет у ребенка годы жизни просто так, а действительно поможет ему подготовиться к столь высоким соревнованиям. И здесь тренер сборной Петербурга советует родителям обращать внимание на рекомендации.

«Первое — тренер должен любить детей, а второе — когда тренер видит, что не тянет спортсмена, то должен либо передать его другому, либо работать в кооперации с кем-то. <…> Конечно, у нас и интернет засорен. Бывает, родители читают, мол, вот, он чемпиона воспитал. Все-таки, наверное, рекомендация [играет роль]», — заключает Илья Пак.

Ранее олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин рассказал, каково было выступать на играх в Токио. По его словам, вручение золотой медали без сопровождения российского гимна вызвали разочарование и чувство непонимания.

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