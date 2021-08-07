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Тихановская использовала скандал с Тимановской для критики белорусского режима

  /   Обновлено: 07 августа 2021 19:15
Политика
Тихановская использовала скандал с Тимановской для критики белорусского режима
tsikhanouskaya.org  /  Светлана Тихановская

Берлин, 7 августа. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская раскритиковала режим республики, притянув скандальный инцидент с легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио.

Тихановская считает, что переехавшая в Польшу белорусская бегунья высказала свое мнение о действиях спортивных функционеров в Минске и оказалась в жерновах «репрессивной машины». Даже такие люди, как Тимановская, которые разделяют спорт и политику, больше не находятся в безопасности, добавила она.

«Режим немедленно запустил свою репрессивную машину. Теперь он может поразить любого, даже тех, кто сдерживается или молчит», — сказала Тихановская.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии призвала разорвать связи между Минском и Москвой. По ее словам, необходимо ввести «более мощные» санкции против правительства республики.

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