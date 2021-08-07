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Дубль Азмуна помог «Зениту» победить «Краснодар» в третьем туре РПЛ

  /   Обновлено: 07 августа 2021 19:22
Спорт
Дубль Азмуна помог «Зениту» победить «Краснодар» в третьем туре РПЛ
Pr Scr smotrim.ru  /  ВГТРК

Санкт-Петербург, 7 августа. Петербургский «Зенит» победил «Краснодар» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ), это третья победа сине-бело-голубых подряд.

Встреча проходила на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 3:2, дубль в составе победителей оформил нападающий Сердар Азмун.

«Зенит» забил все три гола в первом тайме — два раза отличился Сердар Азмун, перед большим перерывом третий гол на свой счет записал Александр Ерохин. Во втором тайме краснодарцы сумели дважды поразить ворота Михаила Кержакова.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с девятью очками, «Краснодар» находится на 11-м месте.

В матче не участвовал нападающий Малколм, которого руководство сине-бело-голубых отпустило на Олимпийские игры. В субботу состоялась решающая встреча между командами Бразилии и Испании, форвард Малколм забил победный мяч в финале ОИ в Токио.

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Зенит краснодар рпл
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