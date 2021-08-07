Захарову возмутила немецкая статья о «скромном еврейском парне» Зеленском

Москва, 7 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала материал немецкой прессы о президенте Украины Владимире Зеленском.

Журналисты Deutsche Welle (DW) назвали украинского лидера «скромным еврейским парнем». Они посвятили текст словам президента о жителях Донбасса. Захарову возмутила немецкая статья. Скромность не исключает радикализации взглядов человека в будущем, подчеркнула официальный представитель МИД в Telegram.

«История знает тысячи примеров, когда именно «скромные парни» становились самыми отъявленными упырями», — констатировала дипломат.

Ранее Зеленский предложил всем жителям Донбасса, считающим себя русскими, переезжать в Россию. Слова президента вызвали возмущение в Верховной раде. Украинский депутат Юрий Бойко назвал заявление главы государства плохим сигналом.