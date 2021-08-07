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Разгневанные россияне раскритиковали Утяшеву за похвалу израильской гимнастки
Общество
Разгневанные россияне раскритиковали Утяшеву за похвалу израильской гимнастки
Prt Scr instagram.com  /  @liasanutiasheva

Москва, 7 августа. Пока шокированные россияне обсуждают «беспредел» в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, Ляйсан Утяшева решила поддержать спортсменку из Израиля Линой Ашрам.

Израильская гимнастка стала олимпийской чемпионкой в индивидуальном многоборье, обогнав по оценкам лишь на 0,150 балла россиянку Дину Аверину, которая была лидером турнирной таблицы до последнего вида программы. За упражнение с лентой судьи дали россиянке заниженную оценку, а на протест тренерского штаба сборной России ответили отказом.

Даже иностранные болельщики были возмущены судейством. Пользователи Twitter в один голос заявляют, что золото должна была взять Аверина, поскольку показала отличное выступление без единой ошибки. Пока все поддерживают россиянку, титулованная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева решила «не умалять заслуг» Линой Ашрам. На своей странице в Instagram супруга Павла Воли написала пост, в котором похвалила израильтянку за невероятное мастерство.

«Феноменальное умение собраться в самый ответственный момент! Браво. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула ни на секунду», — высказалась Утяшева об израильской гимнастке.

Подписчики телеведущей были, мягко говоря, шокированы ее мнением. Многие в комментариях с едкой иронией заявили, что «феноменальная» Ашрам в последнем упражнении допустила грубейшую ошибку, выронив снаряд из рук.

«Ляйсан, если ты не поняла, то у Дины украли золото! Это судейский беспредел…. Умение собраться Ашрам, как ты выразилась, не повод занижать баллы Авериной», — высказался один из подписчиков.

Олимпийский комитет России не собирается закрывать глаза на судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020. Глава организации Станислав Поздняков намерен обратиться в Международную федерацию гимнастики (FIG) по вопросу судейства на летних Олимпийских играх в Токио.

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олимпийские игры токио олимпиада гимнастика утяшева
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