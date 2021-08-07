Антананариву, 7 августа. Граждане Франции, совершившие покушение на президента Мадагаскара Андри Радзуэлина, предстали перед судом.

Поля Рафанохарана и Филиппа Франсуа обвиняют в подрыве безопасности суверенного государства и участии в сговоре с целью ликвидации действующего лидера страны.

Помимо французов, суд вынесет вердикт еще 21 человеку, среди которых примерно половина — действующие служащие правоохранительных органов. Им также вменяют помощь в планах по устранению и нейтрализации различных малагасийских деятелей.

Ранее мнением по поводу инцидента поделился военный обозреватель, блогер, владелец Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик. Он уверен, что причиной покушения стала независимая политика главы Мадагаскара, направленная на укрепление партнерства с Россией. Радзуэлина обратил внимание на успехи сотрудничества Банги с Москвой. Консультативная поддержка российскими специалистами сделала Вооруженные силы ЦАР одним из сильнейших формирований на континенте.