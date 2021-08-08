Крымчане рассказали о хамстве некоторых туристов на пляжах Евпатории

Противостояние туристов и местных жителей на курортах ― тема, которая пока не изжила себя. Поведение некоторых отдыхающих иногда выходит за рамки приличия, чем вызывает негодование местных жителей.

Так, жители Евпатории поделились в соцсетях снимками, на которых приезжие из Москвы (судя по номерам региона 799) на двух легковых автомобилях выехали прямо на песок у берега, оставив свои машины недалеко от вещей и зонтиков других людей, отдыхающих на пляже.

Prt Scr vk.com / Евпатория Подслушано

«Всегда удивляют приезжие, которые паркуют машины практически на вещах отдыхающих в непосредственной близости к воде. Мало того, они еще и хамят в ответ на замечания», ― пишут авторы поста.

Многие в комментариях отмечают, что за подобное поведение туристов стоит штрафовать по полной. Некоторые чуть ли не предлагают физически воздействовать на нарушителей.

«А я еще знаю индивидуумов, которые в Москве специально себе делают крымские номера, чтобы приехать в Крым, чтобы гаишники не налетали, когда видят московские номера», ― комментирует Анастасия Калинина.

«Вы что не видите, люди вынуждены идти против своих принципов, эй вы, умники! Где людям поставить машину на стоянку, чтобы ее не повредили и не обокрали. Очевидно, что необходим цивилизованный подъезд и доступ к морю», ― пишет Игорь Порфирьевич.

«Вот бог его знает почему, но я почему-то могу оставить машину на обочине и пройтись пешком, место нахожу... Возможно, люди имеют инвалидность, тогда понятно, может быть, тяжело пройтись 50 метров», ― отвечает Даша Дашкина.

«А я поехал за Раздольное на рыбалку, так машину за 50 метров от воды ― иначе штраф. А тут штрафуй сколько душе угодно!» ― добавляет Андрей Коновалов.

Но большинство людей в комментариях все же настаивают на том, что с такими явными нарушителями, которые везде на пляжах оставляют свои авто, должны разбираться правоохранители.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Как рассказала ФАН жительница Севастополя Ирина Мелькова, такая ситуация с пренебрежительным отношением людей к природе у моря (речь не только о туристах, но и о местных жителях) наблюдается не только на пляжах в Евпатории.

«Некоторые решают, что им позволено больше, чем остальным, поэтому они на машинах выезжают на Генеральские пляжи в Керчи, на пляжи под Новым Светом, где люди часто отдыхают с палатками (выше на фото. — Прим. ФАН). В мае я была на Белой скале под Симферополем, где проводили фестиваль воздушных шаров. Так вот, плато на этой скале ― это заповедная зона. И что вы думаете? Туда все равно заезжали на машинах, хотя это запрещено законом! Еще и мусорят. Сама лично, пока спускалась вниз по дороге, собирала потом за такими вот туристами мусор, оставленный в заповедной зоне», — поделилась с нами крымчанка.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Отметим, несколько месяцев назад в Крыму обсуждался вопрос ликвидации съезда к морю по трассе Симферополь ― Евпатория в районе села Прибрежного. На 200-метровом участке дороги, возле стелы «Евпатория», предлагалось сделать кюветы для недопущения съезда на пляж. Кроме того, поднимался вопрос об ограничении скорости в 70 километров в час на этом участке и установке камер видеофиксации.

Проблема данного места в том, что оно очень востребовано среди местных жителей и туристов, но совершенно не оборудовано для такого потока людей, не всегда желающих убирать за собой. Тут часто устраивают пикники, ставят палатки, автодома и даже большегрузы, однако зачастую после них остаются горы неубранного мусора. Даже появление элементарных мусорных баков уже частично решило бы проблему.

Ранее ФАН рассказывал, что жители Крыма жестко ответили Зеленскому на его советы жителям Донбасса, которые относят себя к русским и не хотят воссоединения с Украиной.