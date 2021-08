В спокойствии и молитве: мусульмане всего мира готовятся встречать исламский Новый год

Мусульмане всего мира готовятся к встрече Нового года по лунному календарю. В соответствии с исламским летоисчислением, 10 августа (1 мухаррама) наступит 1443 год.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в мусульманских обычаях, связанных с этой датой, а также в намечающихся праздничных мероприятиях.

Точка отсчета

Новый год у мусульман также называется Днем Хиджры — переселения пророка Мухаммеда и его последователей из Мекки в Медину в 622 году н.э. по юлианскому летоисчислению. Эта дата была определена в качестве отправной точки в 639 году вторым праведным халифом Умаром бин Аль Хаттабом.

В основу исламского календаря заложены лунные месяцы, которые в среднем составляют 29,531 суток. В результате лунный год на 10-11 дней короче, чем солнечный. Впрочем, они сходятся в количестве месяцев.

The Hijri new year marks the start of the Muslim lunar calendar. This year, it is set to fall during the second week of August 2021.https://t.co/h21wsBEzHi via @AJEnglish — MuslimWomensCouncil (@MWC_Bradford) August 7, 2021

Ежегодно День Хиджры сдвигается относительно европейского календаря от декабря к январю, и в 2021 году знаменательная дата приходится на 10 августа. При этом исламский Новый год является важной «точкой опоры» для встречи религиозных праздников: лишь часть примечательных в мусульманском мире событий привязана к конкретным датам, большое же количество праздников выпадает на определенные дни недели конкретных месяцев.

Как отмечается этот день

Лунный Новый год не празднуется мусульманами в привычном нам понимании. Первые десять дней являются периодом скорби, так как 10 мухаррама 61 года (10 октября 680 года) в битве при Кербелле погиб Хусейн бин Али аль-Кураши — внук пророка Мухаммада. На практике это событие отмечается публичным выражением траура и посещением кербелльской мечети Хусейна (Ирак).

Сам по себе День Хиджры примечателен еще и тем, что к нему, в соответствии с мусульманским вероучением, относятся сошествие пророка Нуха (Ноя) с ковчега, а также спасение Мусы (Моисея) от войск фараона.

Today is Ashura, one of the most integral days for Muslims around the world. It is said that today is the day Prophet Nuh (Noah) left the ark, and Prophet Musa (Moses) and his people were saved from Pharoah/ Egyptians by God. Today is also significantly important because pic.twitter.com/fhs2GcTO47 — Yalda Sarwar - یلدا سرور (@YaldaSarwar) August 29, 2020

В первый день мухаррама утренняя проповедь имамов посвящается Хиджре, а некоторые мусульмане вступают в добровольный пост. Также в некоторых государствах эта дата объявлена выходным днем.

Для мусульман всего мира исламский Новый год в целом является временем покоя, размышлений, проведения времени с близкими людьми и планирования будущего. Однако было бы ошибочно утверждать, что День Хиджры начисто лишен праздничной стороны.

The #UAE announces a holiday on August 12 for public sector employees to mark the Hijri New Year.https://t.co/LuJFzJub6l — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 4, 2021

Так, 1 мухаррама люди посылают друг другу поздравления, пожелания и вместе молятся. На Аравийском полуострове встречается символичная традиция: с утра мусульмане выпивают стакан молока для того, чтобы год был чистым (белым), съедают что-либо зеленое (цвет ислама) и потребляют миндальный чай с медом или фруктами (для «подслащения» года).

Также в этот день многие верующие предпочитают не заниматься бытовыми хлопотами, такими как уборка. Похороны тоже на этот день стараются не назначать. Женщины готовят традиционные блюда, включающие в себя, как правило, мясо (зачастую — баранье) и салаты. Чеснок стараются не добавлять, так как он якобы способен отогнать удачу.

При этом поощряются подарки, милостыня и помощь окружающим, так как подобные акты способствуют созданию хорошего настроения у других людей и могут обернуться ответным добром.

Первый месяц лунного года считается лучшим временем для новых начинаний, поэтому в данный промежуток времени закладывается фундамент домов, открывается бизнес и играются свадьбы.

At Hijrah Kushoro's wedding pic.twitter.com/INia7pwZmR — Salisu Latifat Akintola (@SalisuLatifat) March 18, 2021

В 2020 году День Хиджры сопровождался ограничениями, связанными с распространением COVID-19, что включало в себя запрет на массовые собрания и реализацию санитарных мероприятий в мечетях. По всей видимости, подобные меры ожидаются и в этом году.

Дело в том, что официальное количество заражений в одних лишь странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) с 1 июня по 6 августа выросло с 2,005 миллиона человек до 2,419 миллиона, то есть более чем на 20%. Число же смертей повысилось с 14 695 до 18 532.

???????????????? #NEW



✅ #US warned against traveling to #UAE citing a “very high level” of coronavirus in the Gulf country



➡️The country has been on a “red list” for travel to the U.K. since January



➡️More than one-third of UAE’s infections are of the delta strain https://t.co/dvVlQDnQQL — Dr. Ali BAKIR (علي باكير) (@AliBakeer) June 29, 2021

Всплеск заражаемости объясняется как ослаблением ограничений, так и активностью нового штамма коронавируса «Дельта».

Восточный колорит

В исламе отсутствует понятие Нового года в классическом европейском понимании. Некоторые слои мусульманского населения отвергают какие-либо традиции, связанные с этой датой, так как в их понимании различные суеверия и символизм «тянутся» из доисламского периода, то есть являются следом многобожия и, как итог, греховны.

Как бы то ни было, первый новогодний месяц является для верующих временем спокойствия и созидания, в течение которого какое-либо агрессивное поведение осуждается. При правильном отношении к Новому году традиции становятся хорошей возможностью для совершения добрых дел и, в соответствии с вероучением, привлечения милости Аллаха.