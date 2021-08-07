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В спокойствии и молитве: мусульмане всего мира готовятся встречать исламский Новый год
Ближний Восток
В спокойствии и молитве: мусульмане всего мира готовятся встречать исламский Новый год
Global Look Press/ZUMAPRESS.com/imago-images.de  /  Rana Sajid Hussain/Hindustan Times via www.imago-im/Mike Hook/Sopa Images

Мусульмане всего мира готовятся к встрече Нового года по лунному календарю. В соответствии с исламским летоисчислением, 10 августа (1 мухаррама) наступит 1443 год.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в мусульманских обычаях, связанных с этой датой, а также в намечающихся праздничных мероприятиях.

Точка отсчета

Новый год у мусульман также называется Днем Хиджры — переселения пророка Мухаммеда и его последователей из Мекки в Медину в 622 году н.э. по юлианскому летоисчислению. Эта дата была определена в качестве отправной точки в 639 году вторым праведным халифом Умаром бин Аль Хаттабом.

В основу исламского календаря заложены лунные месяцы, которые в среднем составляют 29,531 суток. В результате лунный год на 10-11 дней короче, чем солнечный. Впрочем, они сходятся в количестве месяцев.

Ежегодно День Хиджры сдвигается относительно европейского календаря от декабря к январю, и в 2021 году знаменательная дата приходится на 10 августа. При этом исламский Новый год является важной «точкой опоры» для встречи религиозных праздников: лишь часть примечательных в мусульманском мире событий привязана к конкретным датам, большое же количество праздников выпадает на определенные дни недели конкретных месяцев.

Как отмечается этот день

Лунный Новый год не празднуется мусульманами в привычном нам понимании. Первые десять дней являются периодом скорби, так как 10 мухаррама 61 года (10 октября 680 года) в битве при Кербелле погиб Хусейн бин Али аль-Кураши — внук пророка Мухаммада. На практике это событие отмечается публичным выражением траура и посещением кербелльской мечети Хусейна (Ирак).

Сам по себе День Хиджры примечателен еще и тем, что к нему, в соответствии с мусульманским вероучением, относятся сошествие пророка Нуха (Ноя) с ковчега, а также спасение Мусы (Моисея) от войск фараона.

В первый день мухаррама утренняя проповедь имамов посвящается Хиджре, а некоторые мусульмане вступают в добровольный пост. Также в некоторых государствах эта дата объявлена выходным днем.

Для мусульман всего мира исламский Новый год в целом является временем покоя, размышлений, проведения времени с близкими людьми и планирования будущего. Однако было бы ошибочно утверждать, что День Хиджры начисто лишен праздничной стороны.

Так, 1 мухаррама люди посылают друг другу поздравления, пожелания и вместе молятся. На Аравийском полуострове встречается символичная традиция: с утра мусульмане выпивают стакан молока для того, чтобы год был чистым (белым), съедают что-либо зеленое (цвет ислама) и потребляют миндальный чай с медом или фруктами (для «подслащения» года).

Также в этот день многие верующие предпочитают не заниматься бытовыми хлопотами, такими как уборка. Похороны тоже на этот день стараются не назначать. Женщины готовят традиционные блюда, включающие в себя, как правило, мясо (зачастую — баранье) и салаты. Чеснок стараются не добавлять, так как он якобы способен отогнать удачу.

При этом поощряются подарки, милостыня и помощь окружающим, так как подобные акты способствуют созданию хорошего настроения у других людей и могут обернуться ответным добром.

Первый месяц лунного года считается лучшим временем для новых начинаний, поэтому в данный промежуток времени закладывается фундамент домов, открывается бизнес и играются свадьбы.

В 2020 году День Хиджры сопровождался ограничениями, связанными с распространением COVID-19, что включало в себя запрет на массовые собрания и реализацию санитарных мероприятий в мечетях. По всей видимости, подобные меры ожидаются и в этом году.

Дело в том, что официальное количество заражений в одних лишь странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) с 1 июня по 6 августа выросло с 2,005 миллиона человек до 2,419 миллиона, то есть более чем на 20%. Число же смертей повысилось с 14 695 до 18 532.

Всплеск заражаемости объясняется как ослаблением ограничений, так и активностью нового штамма коронавируса «Дельта».

Восточный колорит

В исламе отсутствует понятие Нового года в классическом европейском понимании. Некоторые слои мусульманского населения отвергают какие-либо традиции, связанные с этой датой, так как в их понимании различные суеверия и символизм «тянутся» из доисламского периода, то есть являются следом многобожия и, как итог, греховны.

Как бы то ни было, первый новогодний месяц является для верующих временем спокойствия и созидания, в течение которого какое-либо агрессивное поведение осуждается. При правильном отношении к Новому году традиции становятся хорошей возможностью для совершения добрых дел и, в соответствии с вероучением, привлечения милости Аллаха.

«Воистину, дела оцениваются, как и реализуются только по намерениям. И каждому человеку воздастся в соответствии с намерением. <…> Дарите друг другу подарки, дабы укрепить чувство любви меж вами», — говорится в достоверном хадисе от ‘Умара.

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