Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 18:42
18:39
Армия
Литовкин объяснил, как «Мертвая рука» ответит на ядерный удар США по России
18:39
Ливия
Ливийский депутат призвал использовать политический опыт Египта и Туниса
18:37
Общество
Дождливая погода в Петербурге продлится все выходные
18:35
Спорт
Светлана Хоркина назвала ситуацию с российской гимнасткой вопиющим фактом
18:33
Политика
ВС Армении обвинили Азербайджан в обстреле позиций в Сюникской области
18:33
Экономика
Газета Die Presse назвала истинное сокровище России
18:32
Африка
Марокко и Мавритания подписали меморандум о взаимопонимании в сфере занятости
18:31
Армия
ВСУ готовят провокации против наблюдателей миссии ОБСЕ в Донбассе
18:30
ФАН-ТВ
Россияне добыли три золота Олимпиады. События дня
18:28
Политика
Депутат Бальбек раскритиковал принцип «свой-чужой» в кадровой политике Украины
Все новости

Депутат Бальбек раскритиковал принцип «свой-чужой» в кадровой политике Украины

  /   Обновлено: 07 августа 2021 18:31
Политика
Депутат Бальбек раскритиковал принцип «свой-чужой» в кадровой политике Украины
фото из личного архива Руслана Бальбека

Москва, 7 августа. Кадровая политика Украины является ничем иным, как тестированием по принципу «свой-чужой», заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Так он прокомментировал слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, заявившего об «уничтожении» страны. По словам главы СНБО, к этому якобы причастны Россия и европейские политики.

Угрозу Украине представляют такие руководители, как Данилов, отметил Бальбек. По его словам, это вопрос кадровой политики Украины, которая представляет собой идеологическое тестирование по принципу «свой-чужой» вместо рационального отбора по профессиональной пригодности.

«И тут же включается другой принцип – «пусть лучше дурак, но свой»», — добавил депутат.

Ранее Данилов заявил, что Украине предстоит пройти важные процессы для присоединения к европейской энергосистеме в 2023 году. В частности, власти страны намерены произвести тестовое отключение от российской системы.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Депутат Бальбек раскритиковал принцип «свой-чужой» в кадровой политике Украины
украина госдума снбо бальбек данилов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru