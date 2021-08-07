Депутат Бальбек раскритиковал принцип «свой-чужой» в кадровой политике Украины

Москва, 7 августа. Кадровая политика Украины является ничем иным, как тестированием по принципу «свой-чужой», заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Так он прокомментировал слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, заявившего об «уничтожении» страны. По словам главы СНБО, к этому якобы причастны Россия и европейские политики.

Угрозу Украине представляют такие руководители, как Данилов, отметил Бальбек. По его словам, это вопрос кадровой политики Украины, которая представляет собой идеологическое тестирование по принципу «свой-чужой» вместо рационального отбора по профессиональной пригодности.

«И тут же включается другой принцип – «пусть лучше дурак, но свой»», — добавил депутат.

Ранее Данилов заявил, что Украине предстоит пройти важные процессы для присоединения к европейской энергосистеме в 2023 году. В частности, власти страны намерены произвести тестовое отключение от российской системы.