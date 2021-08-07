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ВВС США объявили о разработке сверхзвукового самолета Quarterhorse

  /   Обновлено: 07 августа 2021 18:27
Армия
ВВС США объявили о разработке сверхзвукового самолета Quarterhorse
Prt Scr youtube.com  /  Hermeus

Вашингтон, 7 августа. Военно-воздушные силы США заключили контракт с компанией Hermeus Hypersonic на разработку демонстратора гиперзвукового самолета Quarterhorse, пишут американские СМИ.

Согласно информации издания Breaking Defense, военные готовы выделить компании на первом этапе 60 млн долларов. При этом ВВС США прежде всего будет интересовать турбинный двигатель с комбинированным циклом, основой для которого станет турбореактивный мотор General Electric J85, который собираются использовать на демонстраторе.

Представители Hermeus обещают, что гиперзвуковое воздушное судно будет способно достигать скорости в 5 Махов. После завершения летных испытаний Quarterhorse станет самым быстрым многоразовым самолетом в мире, заявили в компании.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Николай Шульгин назвал США отстающими в гиперзвуковой гонке с Россией. Вашингтон пытается догнать Москву в области создания гиперзвукового вооружения, но у США ничего не выходит.

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