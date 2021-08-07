Российские ученые определили рацион древних жителей Сунгиря

Москва, 7 августа. Российские исследователи изучили останки древних людей, которые проживали на территории восточной части современного Владимира, и выяснили, чем они питались.

Останки древних людей были обнаружены археологами на месте верхнепалеолитической стоянки Сунгирь. Она относится к периоду 40-12 тыс. лет назад.

В ходе работы работы эксперты проанализировали концентрацию свободных изотопов азота в коллагене костей древних людей. Согласно результатам анализа удалось определить, что останки принадлежат людям, которые питались белковой пищей.

Однако специалисты также изучили состав коллагена древних животных, обитавших в той же местности. Оказалось, что некоторые параметры костей человека схожи с параметрами костей волка. Это натолкнуло ученых на мысль, что люди и волки питались одной пищей — северными оленями.

Как ранее сообщалось, археологи нашли древний топор-молот из бронзы в Ставропольском крае. После были обнаружены и другие артефакты.