Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 18:42
18:39
Армия
Литовкин объяснил, как «Мертвая рука» ответит на ядерный удар США по России
18:39
Ливия
Ливийский депутат призвал использовать политический опыт Египта и Туниса
18:37
Общество
Дождливая погода в Петербурге продлится все выходные
18:35
Спорт
Светлана Хоркина назвала ситуацию с российской гимнасткой вопиющим фактом
18:33
Политика
ВС Армении обвинили Азербайджан в обстреле позиций в Сюникской области
18:33
Экономика
Газета Die Presse назвала истинное сокровище России
18:32
Африка
Марокко и Мавритания подписали меморандум о взаимопонимании в сфере занятости
18:31
Армия
ВСУ готовят провокации против наблюдателей миссии ОБСЕ в Донбассе
18:30
ФАН-ТВ
Россияне добыли три золота Олимпиады. События дня
18:28
Политика
Депутат Бальбек раскритиковал принцип «свой-чужой» в кадровой политике Украины
Все новости

Церемония принятия присяги новобранцами прошла в комендантском Преображенском полку
Армия
Церемония принятия присяги новобранцами прошла в комендантском Преображенском полку
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 7 августа. Ряды отдельного комендантского Преображенского полка пополнили 300 военнослужащих, церемония принятия присяги проходила в Москве.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что торжественная церемония принятия присяги началась с выноса флага и знамени. Новичкам также продемонстрировали образцовый марш. Стоит отметить, что именно «преображенцы» сопровождают различные мероприятия на высшем уровне. Поздравить новобранцев с радостным событием пришли их близкие, ветераны и участники движения «Юнармия».

Ранее сообщалось, что новобранцы Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) приняли военную присягу в местах несения службы. Торжественные церемонии прошли для всех призывников. В этом году ряды ракетчиков пополнили более восьми тысяч человек.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Церемония принятия присяги новобранцами прошла в комендантском Преображенском полку
минобороны рф присяга новобранцы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru