Церемония принятия присяги новобранцами прошла в комендантском Преображенском полку

Москва, 7 августа. Ряды отдельного комендантского Преображенского полка пополнили 300 военнослужащих, церемония принятия присяги проходила в Москве.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что торжественная церемония принятия присяги началась с выноса флага и знамени. Новичкам также продемонстрировали образцовый марш. Стоит отметить, что именно «преображенцы» сопровождают различные мероприятия на высшем уровне. Поздравить новобранцев с радостным событием пришли их близкие, ветераны и участники движения «Юнармия».

Ранее сообщалось, что новобранцы Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) приняли военную присягу в местах несения службы. Торжественные церемонии прошли для всех призывников. В этом году ряды ракетчиков пополнили более восьми тысяч человек.