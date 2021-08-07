Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 18:42
18:39
Армия
Литовкин объяснил, как «Мертвая рука» ответит на ядерный удар США по России
18:39
Ливия
Ливийский депутат призвал использовать политический опыт Египта и Туниса
18:37
Общество
Дождливая погода в Петербурге продлится все выходные
18:35
Спорт
Светлана Хоркина назвала ситуацию с российской гимнасткой вопиющим фактом
18:33
Политика
ВС Армении обвинили Азербайджан в обстреле позиций в Сюникской области
18:33
Экономика
Газета Die Presse назвала истинное сокровище России
18:32
Африка
Марокко и Мавритания подписали меморандум о взаимопонимании в сфере занятости
18:31
Армия
ВСУ готовят провокации против наблюдателей миссии ОБСЕ в Донбассе
18:30
ФАН-ТВ
Россияне добыли три золота Олимпиады. События дня
18:28
Политика
Депутат Бальбек раскритиковал принцип «свой-чужой» в кадровой политике Украины
Все новости

Военные курсанты помогают с возведением противопаводковых дамб в Амурской области
Армия
Военные курсанты помогают с возведением противопаводковых дамб в Амурской области
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Благовещенск, 7 августа. Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала СССР К. К. Рокоссовского задействованы в возведении противопаводковых дамб в Амурской области.

Командование училища выделило военнослужащих и технику для сооружения защитных сооружений вблизи прибрежных населенных пунктов в связи с обращением администрации столицы области и Благовещенского района. Как сообщает телеканал «Звезда», в данном районе паводковая обстановка является наиболее тяжелой.

В настоящий момент работы по наращиванию противопаводковой дамбы проходят в районе села Владимировка, в них принимают участие около 70 военных курсантов, которые заполняют мешки глиняно-песчаной смесью, после чего укладывают их в несколько слоев.

Отмечается, что за одни сутки военнослужащие возводят от 40 до 60 метров защитного сооружения высотой около одного метра. На данный момент уложено примерно 1100 мешков, что составляет около 150 метров дамбы.

Ранее сообщалось, что разрушенный паводком железнодорожный мост восстанавливают в Забайкалье. Уточняется, что ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Военные курсанты помогают с возведением противопаводковых дамб в Амурской области
дамба дальний восток курсанты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru