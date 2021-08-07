Военные курсанты помогают с возведением противопаводковых дамб в Амурской области

Благовещенск, 7 августа. Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала СССР К. К. Рокоссовского задействованы в возведении противопаводковых дамб в Амурской области.

Командование училища выделило военнослужащих и технику для сооружения защитных сооружений вблизи прибрежных населенных пунктов в связи с обращением администрации столицы области и Благовещенского района. Как сообщает телеканал «Звезда», в данном районе паводковая обстановка является наиболее тяжелой.

В настоящий момент работы по наращиванию противопаводковой дамбы проходят в районе села Владимировка, в них принимают участие около 70 военных курсантов, которые заполняют мешки глиняно-песчаной смесью, после чего укладывают их в несколько слоев.

Отмечается, что за одни сутки военнослужащие возводят от 40 до 60 метров защитного сооружения высотой около одного метра. На данный момент уложено примерно 1100 мешков, что составляет около 150 метров дамбы.

Ранее сообщалось, что разрушенный паводком железнодорожный мост восстанавливают в Забайкалье. Уточняется, что ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.