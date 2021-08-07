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Алексей Журавлев назвал сговором русофобов серебро Дины Авериной на Олимпиаде
Политика
Алексей Журавлев назвал сговором русофобов серебро Дины Авериной на Олимпиаде
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 августа. Заслуженную победу российской гимнастки Дины Авериной на Олимпийских играх в Токио украли, уверен председатель партии «Родина» Алексей Журавлев.

Парламентарий прокомментировал скандал с российской спортсменкой. Аверина заняла второе место на соревнованиях по художественной гимнастике в личном многоборье. Россия осталась без золота на Олимпиаде впервые с 1996 года. Победу присудили израильтянке Лиге Ашрам с результатом 107,800. Россиянка набрала 107,650 баллов при условии, что ее соперница уронила ленту во время выступления.

«Особо выражаться не буду, но судейство сегодня было несправедливым, я поняла это сразу: уже на первом виде занизили оценку, а дальше пошло-поехало», — оценила сама Аверина результаты выступления на Олимпиаде в беседе с РИА Новости.

Аналогичного мнения придерживается и Алексей Журавлев. Политика возмутило серебро гимнастки, он назвал результат россиянки сговором русофобов.

«Сегодня на этой так называемой олимпиаде мы видели вопиющий международный сговор русофобов! Заслуженная победа российской спортсменки Дины Авериной была на глазах у всего мира нагло украдена интернациональной судейской бандой», — написал председатель «Родины» в соцсетях.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала позорным судейство на Олимпийских играх в Токио. Она обратила внимание на грязное исполнение элементов израильской спортсменкой.

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журавлев гимнастика аверина
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