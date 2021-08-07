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Плановые учения с расчетами ЗРС С-400 Балтфлота состоялись в Калининградской области
Армия
Плановые учения с расчетами ЗРС С-400 Балтфлота состоялись в Калининградской области
Пресс-служба ЗВО

Калининград, 7 августа. Плановые учения с расчетами зенитных ракетных системы (ЗРС) С-400 состоялись в зенитно-ракетном полку соединения противовоздушной обороны Балтийского флота РФ.

Согласно сценарию маневров, военнослужащие получили сигнал о вторжении летательных аппаратов «врага» в воздушное пространство в Калининградской области. После этого бойцы отработали нормативы по развертыванию ЗРС С-400, обнаружению и сопровождению целей.

Расчеты зенитных систем успешно справились с электронными пусками ракет и ликвидацией воздушных мишеней условного противника, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Ранее стало известно, что российские и индийские военнослужащие приняли участие в учениях «Индра-2021». Они уничтожили базу «боевиков» под Волгоградом.

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с-400 военные учения балтийский флот
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