Лидер ЦАР рассказал о новых разработках в аграрной сфере

Банги, 7 августа. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера сообщил о запуске трех сельскохозяйственных проектов, которые помогут государству справиться с кризисом.

Страна имеет высокий аграрный потенциал и характеризуется благоприятными условиями для развития животноводства и земледелия. Республика обладает 15 миллионами гектаров слабо обработанных земель.

Проект PADECAS направлен на сокращение масштабов нищеты и повышение продовольственной безопасности в префектурах Бода, Боали, Боссембеле, Дамара, Боганголо, Бимбо и Бозум.

PREPAS призван укрепить социально-экономическую среду и возобновить сельскохозяйственное производство в Буар, Боаро, Боссембеле и Ялоке.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Идея PRADAS заключается в поощрении предпринимательской деятельности молодежи и женщин в аграрном секторе. Он должен снизить уровень безработицы среди наиболее уязвимых групп населения.

На разработку и финансирование проектов выделено 34 млрд долларов, предоставленных Международным фондом сельскохозяйственного развития (FIDA), Всемирным банком (ВБ) и Африканским банком развития (АБР).

Ранее власти ЦАР сообщили о начале полномасштабной кампании по механизации аграрной индустрии. Разработка позволила автоматизировать часть труда и увеличить производство кукурузной муки в несколько раз.