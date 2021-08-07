Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 18:41
18:39
Армия
Литовкин объяснил, как «Мертвая рука» ответит на ядерный удар США по России
18:39
Ливия
Ливийский депутат призвал использовать политический опыт Египта и Туниса
18:37
Общество
Дождливая погода в Петербурге продлится все выходные
18:35
Спорт
Светлана Хоркина назвала ситуацию с российской гимнасткой вопиющим фактом
18:33
Политика
ВС Армении обвинили Азербайджан в обстреле позиций в Сюникской области
18:33
Экономика
Газета Die Presse назвала истинное сокровище России
18:32
Африка
Марокко и Мавритания подписали меморандум о взаимопонимании в сфере занятости
18:31
Армия
ВСУ готовят провокации против наблюдателей миссии ОБСЕ в Донбассе
18:30
ФАН-ТВ
Россияне добыли три золота Олимпиады. События дня
18:28
Политика
Депутат Бальбек раскритиковал принцип «свой-чужой» в кадровой политике Украины
Все новости

Лидер ЦАР рассказал о новых разработках в аграрной сфере
ЦАР
Лидер ЦАР рассказал о новых разработках в аграрной сфере
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 7 августа. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера сообщил о запуске трех сельскохозяйственных проектов, которые помогут государству справиться с кризисом.

Страна имеет высокий аграрный потенциал и характеризуется благоприятными условиями для развития животноводства и земледелия. Республика обладает 15 миллионами гектаров слабо обработанных земель.

Проект PADECAS направлен на сокращение масштабов нищеты и повышение продовольственной безопасности в префектурах Бода, Боали, Боссембеле, Дамара, Боганголо, Бимбо и Бозум.

PREPAS призван укрепить социально-экономическую среду и возобновить сельскохозяйственное производство в Буар, Боаро, Боссембеле и Ялоке.

Лидер ЦАР рассказал о новых разработках в аграрной сфере
Федеральное агентство новостей  / Александр Васильев

Идея PRADAS заключается в поощрении предпринимательской деятельности молодежи и женщин в аграрном секторе. Он должен снизить уровень безработицы среди наиболее уязвимых групп населения.

На разработку и финансирование проектов выделено 34 млрд долларов, предоставленных Международным фондом сельскохозяйственного развития (FIDA), Всемирным банком (ВБ) и Африканским банком развития (АБР).

Ранее власти ЦАР сообщили о начале полномасштабной кампании по механизации аграрной индустрии. Разработка позволила автоматизировать часть труда и увеличить производство кукурузной муки в несколько раз.

Вернуться назад

Все новости / ЦАР / Лидер ЦАР рассказал о новых разработках в аграрной сфере
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru